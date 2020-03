Coronavirus, il Liverpool con il trio delle meraviglie per farvi restare in casa

In Inghilterra il Liverpool primo in classifica, in attesa della ripresa (se ci sarà) sta provando a convincere i suoi tifosi a rimanere a casa in questo momento complicato legato alla diffusione del Covid-19.

La tattica usata dal club guidato da Jurgen Klopp è quello di riproporre il meglio di questa straordinaria stagione di Premier, dove i Reds hanno letteralmente dominato.

Tramite i suoi canali social, infatti, la squadra campione d’Europa ha riproposto una raccolta di gol della corrente stagione, il meglio del trio Firmino, Manè e Salah. Sono 38 reti, moltissime di pregevole fattura.

Buona visione!