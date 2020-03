Coronavirus, la FA pensa alla cancellazione di FA Cup e Coppa di Lega

Secondo il quotidiano britannico Daily Star la Football Association starebbe seriamente valutando di cancellare la FA Cup e la Coppa di Lega non di questa ma della prossima stagione in modo tale da dare maggior risalto al solo campionato.

Il motivo è legato al fatto che la priorità verrà data alla conclusione della Premier League e questo potrebbe comportare anche la possibilità di giocare in estate con l’obbligatorio slittamento di inizio campionato in autunno. Se così fosse l’unico modo di portare avanti il campionato senza intoppi sarebbe proprio quello di non avere altre competizioni come appunto la Coppa di Lega e la FA Cup. Quest’ultima venne soppressa solo una volta a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale nel 1945. “Ci sono diversi scenari che stiamo valutando e sì, c’è anche questa possibilità” questo sé il pensiero della Football Association secondo il Daily Star