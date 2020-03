Lione, giocatori e staff messi in disoccupazione parziale

Periodo complicato per il calcio e lo sport in generale; il coronavirus sta fermando il mondo intero. In Francia, dopo una manifestazione assolutamente evitabile, hanno iniziato a prendere sul serio l’emergenza sanitaria. La Ligue 1, sospesa la scorsa settimana come gran parte dei maggiori campionati europei, sta cercando di trovare una soluzione per riprendere la stagione calcistica. In attesa di trovare una data (tutto dipende dallo sviluppo del virus) il Lione, come fatto da Amiens e Montpellier, ha preso una misura drastica ma necessaria; il club, infatti, ha messo in disoccupazione parziale calciatori e staff. Decisione accettabile considerando come la giurisdizione francese preveda il pagamento da parte dello Stato fino a 4/5 volte del salario minimo mentre al club spetterà il 70% del salario lordo.

