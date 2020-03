Jovic e Ninkovic denunciati per aver violato la quarantena

Il mondo, in questi giorni, è fermo o comunque va molto più lento del solito. La colpa è di un nemico invisibile, il coronavirus, che sta modificando le abitudini di tutti i giorni. Non è facile cambiare il proprio stile di vita ma è assolutamente necessario per tornare, il prima possibile, alla normalità. Dovrebbero capirlo anche i calciatori Jovic (Real Madrid) e Ninkovic (Ascoli) denunciati per aver violato il regime di quarantena dopo essersi recati in Serbia; l’attaccante delle Merengues si stava recando alla festa della fidanzata. Atteggiamento ingiustificabile e che non aiuta in un momento del genere dove stiamo nel bel mezzo di una vera e propria emergenza sanitaria. Il fatto è ancora più grave se si considera come questi due personaggio siano seguiti ed emulati; abbiamo bisogno di altri tipi di esempi.

