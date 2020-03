Coronavirus, Cosenza: Pillon torna a Treviso per stare con la famiglia

Ufficiale la risoluzione del contratto dell’allenatore Giuseppe Pillon con il Cosenza, penultimo in classifica in serie B. La motivazione è strettamente legata all’emergenza Coronavirus che non permetteva all’allenatore veneto di stare vicino alla sua famiglia.

Mister Pillon sarebbe dovuto rimanere in Calabria almeno fino ad inizio Aprile, lontano dai propri cari.

Queste le parole del Mister :”Dopo un’attenta riflessione e un confronto diretto con la dirigenza, in maniera consensuale, abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto di lavoro – spiega Pillon -. In questo periodo di difficoltà per l’Italia, il mio pensiero e la mia preoccupazione sono rivolti alla salute mia, della mia famiglia, ma anche a quella di tutti gli italiani. Questo ovviamente ha portato a fare delle scelte, non dettate dalla mia passione per il calcio o dalla mia dedizione al lavoro, ma guidate dal buon senso e dalle problematiche che stiamo affrontando qui in Veneto. Risulterebbe, inoltre, ingestibile la distanza Treviso-Cosenza, data la situazione attuale che l’Italia sta attraversando“.

Il presidente del Cosenza ha accolto la richiesta del mister: “Ho sentito Pillon al telefono e ho capito il dramma che si vive da quelle parti” Così il patron del club calabrese Guarascio.

La guida tecnica della squadra all’allenatore della Primavera, Occhiuzzi