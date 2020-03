La Premier League cambia pelle e torna in campo

Come riportato dal The Sun, i vertici della FA ed i venti club della Premier League stanno studiando un piano anti-Coronavirus per tornare a giocare quanto prima evitando qualsiasi rischio di contagio.

Gli stati generali del calcio inglese in queste ore si stanno incontrando con i dirigenti dei venti club di Premier League per stipulare un calendario che permetta di disputare le ultime nove giornate di campionato rimanenti entro la fine di luglio. Dimenticate quello che sapete sulla Premier perché quando torneranno in campo il calcio inglese verrà totalmente rivoluzionato: il progetto che stanno studiando prevede che le partite rimanenti vengano disputate tutte a porte chiuse, che si giochi ogni tre giorni, che le gare vengano disputate in pochi stadi concentrati nelle Midlands (regioni nel centro dell’Inghilterra) ed ovviamente tutte in campo neutro. Una delle condizioni più interessanti poi riguarda la messa in onda dei match: i club vorrebbero che tutte le partite rimanenti di Premier League vengano trasmesse in chiaro in TV così da permettere a tutti i tifosi di seguire la propria squadra del cuore.

È tempo di podcast, è tempo di Premier League! Che succede nel campionato inglese di eclatante? Succede che United e Chelsea, con tutta probabilità, a fine stagione cambieranno la guardia alle proprie porte visto che i guardiani scelti non stanno facendo al meglio il proprio lavoro. David De Gea e Kepa Arrizabalaga, stessa nazione e stesso ruolo, carriere diverse ma ugualmente importanti ed un presente incerto tra incomprensioni con il tecnico, papere e panchine; in tutto questo polverone si fanno largo i sostituti per la prossima stagione!

Porte girevoli, e dieci partite a disposizione di Kepa e De Gea per dare risposte importanti a Lampard e Solskjær…