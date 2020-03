Inter, per il centrocampo piace De Paul

Il calcio si è fermato a causa dell’emergenza coronavirus ma il mercato continua a muoversi; le società, infatti, stanno cercando di approfittare del momento di stallo per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Una delle squadre attive, in questo periodo, è sicuramente l’Inter; i nerazzurri, oltre a dover resistere all’assalto del Barcellona per Lautaro Martinez, stanno cercando di regalare a Conte un altro profilo su cui costruire il progetto. Gli obiettivi nella lista di Marotta sono tanti ma la priorità è un centrocampista e nonostante l’arrivo, nel mercato estivo, di Eriksen; il nome, come riporta Tuttosport, è quello di Rodrigo De Paul. Il giocatore, attualmente all’Udinese, era stato già accostato all’Inter che però ha preferito virare sull’ex Tottenham. Giocatore estremamente duttile: può ricoprire sia il ruolo di mezzala in un terzetto di centrocampo completato da Brozovic ed Eriksen sia quello di seconda punta dietro a Lukaku. La valutazione dell’Udinese si aggira intorno ai quaranta milioni; l’Inter, in questi giorni in cui il calcio è stato costretto a fermarsi, sta lavorando per bloccare il gioiello argentino e regalare a Conte l’ennesimo tassello con l’obiettivo di tornare a vincere.

