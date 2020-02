Podcast Liga: Karim “The Dream” manifesta superiorità

Il curriculum di Karim Benzema parla chiaro: 240 gol in 496 gare, ben dodici compagni di reparto battuti nella corsa alla maglia da titolare e addirittura diciassette trofei vinti, tutto questo in dieci stagioni e mezzo col Real Madrid. Numeri da capogiro, numeri da campione, eppure c’è ancora qualcuno che non lo annovera tra i fuoriclasse di quest’ultima decade. Le statistiche, le caratteristiche e le inchieste giudiziarie a suo carico, di tutto questo abbiamo parlato nel podcast tematico riguardante la Liga.