Probabili formazioni Premier League 2020/2021 – Si alza il sipario sul campionato più bello del mondo, riparte finalmente la Premier League! La prima giornata di Premier League, complice la stagione precedente finita con largo ritardo, vedrà subito due partite rinviate a data da destinarsi, Burnley-United e City-Aston Villa, ma non mancheranno comunque i bei match in programma: il primo turno offrirà comunque match del calibro di Liverpool-Leeds, Tottenham-Everton e Sheffield-Wolverhampton. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della prima giornata di Premier League.

Probabili formazioni Premier League: 1ª giornata

Sabato 12 settembre ore 13:30

Probabile formazione Fulham (4-2-3-1): Rodak; Odoi, Hector, Ream, Bryan; Anguissa, Cairney; Kebano, Onomah, Reid; Mitrovic.

Probabile formazione Arsenal (3-4-3): Leno; Saliba, Luiz, Tierney; Bellerin, Willock, Xhaka, Saka; Willian, Lacazette, Aubameyang.

Sabato 12 settembre ore 16:00

Probabile formazione Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Ward, Kelly, Dann, Mitchell; Kouyaté, Milivojevic, McArthur; Townsend, Ayew, Zaha.

Probabile formazione Southampton (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Stephens, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Redmond; Ings, Adams.

Sabato 12 settembre ore 16:00

Probabile formazione West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Johnson, Diop, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Noble, Fornals; Antonio.

Probabile formazione Newcastle (4-2-3-1): Darlow; Krafth, Fernandez, Lascelles, Manquillo; Shelvey, Hayden; Atsu, Almiron, Saint-Maximin; Joelinton.

Sabato 12 settembre ore 18:30

Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Probabile formazione Leeds (4-2-3-1): Meslier; Aiyling, Strujk, Cooper, Dallas; Klich, Phillips; Costa, Hernandez, Harrison; Bamford.

WEST BROMWICH-LEICESTER

Domenica 13 settembre ore 15:00

Probabile formazione West Bromwich (4-2-3-1): Johnstone; O’Shea, Ajay, Bartley, Gibbs; Sawyers, Livermore; Phillips, Pereira, Grosiki; Robson-Kanu.

Probabile formazione Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Justin, Evans, Soyuncu, Thomas; Ndidi; Ayoze, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy.

TOTTENHAM-EVERTON

Domenica 13 settembre ore 17:30

Probabile formazione Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Davies; Hojbjerg, Winks; Moura, Lo Celso, Son; Kane.

Probabile formazione Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Holgate, Mina, Digne; Gomes, Davies; Walcott, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin.

BRIGHTON-CHELSEA

Lunedì 14 settembre ore 21:00

Probabile formazione Brighton (4-2-3-1): Ryan; Lamptey, Webster, Dunk, Burn; Bissouma, Stephens; Lallana, Mac Allister, Trossard; Maupay.

Probabile formazione Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Zouma, Rudiger, Azpilicueta; Barkley, Kanté; Zyech, Mount, Pulisic; Werner.

SHEFFIELD-WOLVERHAMPTON

Lunedì 14 settembre ore 21:00

Probabile formazione Sheffield (3-5-2): Ramsdale; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Berge, Norwood, Fleck, Stevens; McBurnie, McGoldrick.

Probabile formazione Wolverhampton (3-4-3): Patricio; Boly, Coady, Saiss; Jordao, Neves, Moutinho, Vinagre; Traoré, Jimenez, Podence.

Rinviate a data da destinarsi Burnley-Manchester United e Manchester City-Aston Villa. Rimanete aggiornati con RG24!

