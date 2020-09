Probabili formazioni Bundesliga 2020/2021 – La nuova stagione di Bundesliga è pronta ad aprire i battenti; il primo match vedrà, come di consueto, i campioni del Bayern Monaco. I bavaresi ospiteranno lo Schalke nella serata di venerdì 18 settembre. Sabato si giocheranno sei partite: curiosità nel vedere le due neopromosse Stoccarda ed Arminia impegnate, rispettivamente, contro Friburgo ed Eintracht. Il piatto forte arriva alle 18.30 con la super sfida Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach. Il turno si chiuderà domenica con Lipsia-Mainz e Wolfsburg-Leverkusen. Per seguirci basta andare sulla nostra pagina Twitch, nella sezione dedicata o visitare la pagina Spreaker. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della Bundesliga:

Probabili formazioni Bundesliga 01° giornata:

venerdì 18 settembre ore 20.30

Probabile formazione Augsburg (4-2-3-1): Luthe; Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Max; Khedira, Gruezo; Vargas, Richter, Hahn; Niederlechner

Probabile formazione Lipsia (3-5-2): Gulacsi; Adams, Upamecano, Halstenberg; Angelino, Forsberg, Kampl, Olmo, Mukiele; Werner, Schick

sabato 19 settembre ore 15.30

Probabile formazione Werder (3-5-2): Pavlenka; Veljkovic, Vogt, Moisander; Gebre Selassie, Klaassen, Bittencourt, Eggestein, Friedl; Osako, Sargent

Probabile formazione Colonia (3-4-2-1): Horn; Leistner, Bornauw, Czichos; Jakobs, Rexhbecaj, Skhiri, Ehizibue; Uth, Kainz; Cordoba

sabato 19 settembre ore 15.30

Probabile formazione Dortmund (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Can; Morey Bauza, Brandt, Witsel, Guerreiro; Reyna, Haaland, Hazard

Probabile formazione Hoffenheim (3-4-2-1): Baumann; Bicakcic, Posch, Hubner; Kaderabek, Geiger, Samassekou, Skov; Kramaric, Bebou; Dabbur

sabato 19 settembre ore 15.30

Probabile formazione Eintracht (3-5-2): Trapp; Ilsanker, Hinteregger, N’Dicka; Chandler, Rode, Torro, Sow, Kostic; Dost, Silva

Probabile formazione Paderborn (3-4-1-2): Zingerle; Strohdiek, Fridjonsson, Collins; Antwi-Adjej, Ritter, Sabiri, Drager; Evans; Michel, Srbeny

sabato 19 settembre ore 15.30

Probabile formazione Friburgo (4-4-2): Schwolow; Schmid, Lienhart, Heintz, Gunter; Sallai, Keitel, Hofler, Grifo; Holer, Petersen

Probabile formazione Schalke (4-4-2): Nubel; Becker, Kabak, Oczipka, Miranda; Raman, McKennie, Schopf, Caligiuri; Kutucu, Matondo

sabato 19 settembre ore 15.30

Probabile formazione Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Dragovic, Tapsoba, Tah, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Bailey, Havertz, Diaby; Volland

Probabile formazione Mainz (4-2-3-1): Muller; Baku, St. Juste, Niakhate, Brosinski; Kunde, Latza; Quaison, Boetius, Oniswo; Mateta

sabato 19 settembre ore 18:30

Probabile formazione Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Stindl, Hofmann; Embolo

Probabile formazione Hertha (4-3-3): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt; Darida, Grujic, Maier; Lukebakio, Piatek, Cuhna

domenica 20 settembre ore 15.30

Probabile formazione Union (3-4-1-2): Nicolas; Subotic, Friedrich, Schlotterbeck; Trimmel, Andrich, Promel, Reichel; Malli; Ujah, Andersson

Probabile formazione Dusseldorf (3-4-1-2): Kastenmeier; Ayhan, Hoffmann, Giesselmann; Zimmermann, Stoger, Sobottka, Thommy; Berisha; Karaman, Hennings

domenica 20 settembre ore 18.00

Probabile formazione Wolfsburg (4-4-2): Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon; Steffen, Schlager, Arnold, Brekalo; Ginczek, Weghorst

Probabile formazione Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Pavard, Boateng, Martinez, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Coman, Muller, Cuisance; Lewandowski

Sabato 27 giugno si concluderà la Bundes 2019/2020, forse la più bella e combattuta degli ultimi. Nonostante i dieci punti di disavanzo tra Bayern e Dortmund, ma i come quest’anno si sono avute numerose giornate con una capolista diversa dai bavaresi (anche Gladbach e Lipsia hanno brillato).

Infine la spuntano sempre loro: il Bayern Monaco di Flick, subentrato in piena tempesta a Kovac, ha disputato un grande campionato pur avendo rinnovato la rosa ringiovanendola; ora sono ad 8 Meisterschale consecutivi, semplicemente leggendari.

Restano comunque da decidere le ultime posizioni in quest’ultima giornata: la quarta piazza che vale un posto Champions, l’accesso diretto o tramite spareggi per l’Europa League ed il posto play-out che concederà ancora una chance a Fortuna Düsseldorf o Werder Brema di restare in Bundes.

