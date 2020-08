Leverkusen-Rangers: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Leverkusen, dopo aver perso la finale di DFB-Pokal e non aver centrato il quarto posto, vuole essere protagonista in questa fase finale di Europa League; la sfida contro il Rangers, dopo aver vinto tre a uno in trasferta, assume i contorni di un allenamento in vista delle final eight in cui servirà essere al meglio della forma per provare ad arrivare fino in fondo. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-5-2. Tra i pali Hradecky con la linea difensiva guidata da Dragovic ai cui lati agiranno Tah e Tasoba. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Aranguiz con due come Havertz e Demirbay pronti a dare tanta qualità al centrocampo tedesco; fondamentali i due esterni, Weiser e Wendell, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In avanti con Volland ci sarà Bailey. Gli ospiti risponderanno con il 4-3-3. Tra i pali McGregor con la linea difensiva composta da Edmundson e Goldson in mezzo mentre Tavernier e Barisic agiranno sulle corsie. Centrocampo che vedrà la presenza di Arfield più due come Kamara e Davis a dare forza fisica e tanto dinamismo. La punta, Morelos, avrà ai suoi lati, Arino e Kent. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Leverkusen-Rangers:

Leverkusen-Rangers probabili formazioni:

Probabile formazione Leverkusen (3-5-2): Hradecky; Tah, Dragovic, Tapsoba; Weiser, Havertz, Aranguiz, Demirbay, Wendell; Bailey, Volland

Probabile formazione Rangers (4-3-3): McGregor; Tavernier, Edmundson, Goldson, Barisic; Kamara, Arfield, Davis; Aribo, Morelos, Kent.

Leverkusen-Rangers quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.65 4.00 4.75 2.20 1.61 1.65 2.10 1.67 3.90 4.75 2.20 1.60 1.65 2.10 1.66 4.00 5.06 2.20 1.62 1.62 2.20

Consigliamo l’Uno tra l’1.65 e l’1.67, l’OVER2.5 la cui variazione va dall’1.60 all’1.62 e il GOAL tra l’1.62 e l’1.65

Leverkusen-Rangers dove vederla in TV

Al momento non è disponibile nessuna informazione

