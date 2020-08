Copenhagen-Basaksehir: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Conclusi i campionati torna l’Europa e lo fa con una nuova formula: partite secche in campo neutro senza, purtroppo, la presenza dei tifosi. Prima della final eight bisogna completare il quadro degli ottavi di finale; uno dei match in programma è quello che mette di fronte Copenhagen e Basaksehir; nella gara di andata la squadra turca si è imposta per uno a zero grazie alla rete di Višća nei minuti finali. Risultato da confermare in una sfida in cui può succedere di tutto. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3. Tra i pali Johnsson con la linea difensiva composta da Bjelland e Nelsson mentre sulle corsie, con il compito di alternarsi nella fase di spinta, agiranno Varela e Bengtsson. In mezzo al campo forza fisica e intelligenza tattica grazie alla coppia Stage-Zeca mentre Biel garantirà dinamismo. In avanti Santos avrà, ai suoi lati, Daramy e Falk Jensen. Modulo speculare per gli ospiti. In porta spazio a Gunok con Skrtel a guidare il reparto difensivo; al suo fianco agirà Epureanu mentre ai lati agiranno Caiçara e Clichy con il primo maggiormente propenso alla fase di spinta. Davanti la difesa la qualità di Tekdemir ai cui lati agiranno Aleksic e Kahveci pronti a dare forza fisica e dinamismo al reparto In avanti Ba sarà supportato da due come Visca e Crivelli. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Copenhagen-Basaksehir:

Copenhagen-Basaksehir probabili formazioni:

Probabile formazione Copenaghen (4-3-3): Johnsson; Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson; Biel, Stage, Zeca; Daramy, Santos, Falk Jensen

Probabili formazione Istanbul Basaksehir (4-3-3): Gunok; Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy; Aleksic, Tekdemir, Kahveci; Visca, Ba, Crivelli.

Copenhagen-Basaksehir quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.50 3.30 2.80 1.65 2.10 1.90 1.80 2.55 3.10 2.80 1.65 2.10 1.83 1.87 2.62 3.25 2.77 1.64 2.17 1.87 1.87

Consigliamo il GOAL tra l’1.83 e l’1.90.

