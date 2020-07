Probabili formazioni Serie A 2019/2020: 38° giornata

L’ultima giornata di Serie A si gioca tra sabato 1 agosto e domenica 2. Brescia-Sampdoria è il primo anticipo ed il calcio d’inizio è fissato per le 18.00. Alle 20.45 di sabato sono impegnate tutte le prime della classe: la Juventus affronta la Roma, l’Inter si gioca il secondo posto contro l’Atalanta, mentre la Lazio va in trasferta a Napoli ed il Milan se la vedrà con il Cagliari a San Siro.Domenica invece alle 18.00 la Fiorentina ospita la SPAL; alle 20.45 gli occhi saranno puntati su Genoa-Hellas Verona e Lecce-Parma, i risultati dei due incroci determineranno la terza retrocessa; allo stesso orario scenderanno in campo anche Bologna e Sassuolo che ospiteranno rispettivamente Torino ed Udinese. Ecco le probabili formazioni della Serie A.

Probabili formazioni Serie A:

BRESCIA-SAMPDORIA

Sabato ore 18:00

Probabile formazione Brescia(3-5-2): Joronen; Chancellor, Mangraviti, Mateju; Sabelli, Dessena, Tonali, Spalek, Martella; Torregrossa, Ayé

Probabile formazione Sampdoria (4-4-1-1):Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Bertolacci, Vieira, Jankto; Ramirez; Quagliarella

JUVENTUS-ROMA

Sabato ore 20:45

Probabile formazione Juventus(4-3-3):Buffon; Cuadrado, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo

Probabile formazione Roma (3-4-2-1):Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko

INTER-ATALANTA

Sabato ore 20:45

Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.

Probabile formazione Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Moses, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku.

NAPOLI-LAZIO

Sabato ore 20:45

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Probabile formazione Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovič, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

MILAN-CAGLIARI

Sabato ore 20:45

Probabile formazione Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Biglia, Kessiè, Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovič

Probabile formazione Cagliari (3-5-2):Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Walukiewicz; Mattiello, Birsa, Nandez, Ionita, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone

SPAL-Fiorentina

Domenica ore 18:00

Probabile formazione SPAL(4-3-3):Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares; Valoti, Valdifiori, Dabo; Strefezza, Petagna, Di Francesco.

Probabile formazione Fiorentina(3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic, Ribery.

GENOA-HELLAS VERONA

Domenica ore 20:45

Probabile formazione Genoa (4-4-2): Perin; Biraschi, Romero, Goldaniga, Masiello; Jagiello, Schone, Lerager, Cassata; Pinamonti, Pandev

Probabile formazione Hellas Verona (3-4-2-1) : Radunovic; Faraoni, Gunter, Veloso; Lazovic, Amrabat, Pessina, Dimarco; Borini, Zaccagli; Di Carmine

BOLOGNA-TORINO

Domenica ore 20:45

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswill, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Probabile formazione Torino(3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Meitè, Lukic, Ansaldi; Berenguer, Verdi, Belotti.

LECCE-PARMA

Domenica ore 20:45

Probabile formazione Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Paz, Lucioni, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Shakov, Saponara; Lapadula

Probabile formazione Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, karamoh, Gervinho.

SASSUOLO-UDINESE

Domenica ore 20:45

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Magnani, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo

Probabile formazione Udinese(3-5-2): Musso, Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna

Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter. Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.

