Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020: 27° giornata

Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020 – La ventisettesima giornata di Bundesliga inizierà venerdì 22 maggio con il derby Hertha-Union Berlino (calcio d’inizio previsto per le 20.30). Nella giornata di sabato saranno impegnate le prime tre della classe: il Bayern Monaco ospiterà l’Eintracht Francoforte alle 18.30 mentre alle 15.30 il Monchengladbach riceverà il Leverkusen e il Dortmund farà visita al Wolfsburg. Il turno si chiuderà domenica con tre sfide e la più interessante è, senza ombra di dubbio, quella che mette di fronte Mainz e Lipsia. Per seguirci basta andare sulla nostra pagina Twitch, nella sezione dedicata o visitare la pagina Spreaker. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della Bundesliga:

Probabili formazioni Bundesliga 27° giornata:

venerdì 22 maggio ore 20.30

Probabile formazione Hertha (4-2-3-1): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt; Grujic, Skjelbred; Lukebakio, Cunha, Mittelstadt; Ibisevic.

Probabile formazione Union Berlino (3-4-2-1): Gikiewicz; Subotic, Schlotterbeck, Hubner; Lenz, Andrich, Promel, Trimmel; Bulter, Ingvartsen; Ujah.

sabato 23 maggio ore 15:30

Probabile formazione Friburgo (3-4-3): Schwolow; Gulde, Lienhart, Heintz; Schmid, Koch, Hofler, Gunter; Grifo, Petersen, Sallai.

Probabile Formazione Werder Brema (4-3-3): Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl; Bargfrede, Vogt, Eggestein; Bittencourt, Selke, Rashica.

sabato 23 maggio ore 15:30

Probabile formazione Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini; Strobl, Neuhaus; Thuram, Embolo, Hofmann; Plea.

Probabile formazione Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, Tapsoba, Bender, Sinkgraven; Aranguiz, Demirbay; Bellarabi, Amiri, Diaby; Havertz.

sabato 23 maggio ore 15:30

Probabile formazione Paderborn (4-3-3): Zingerle; Drager, Hunemeier, Schonlau, Collins; Mamba, Holtmann, Vasiliadis; Antwi-Adjej, Srbeny, Proger.

Probabile formazione Hoffenheim (4-2-3-1): Baumann; Posch, Akpoguma, Hubner, Kaderabek; Rudy, Grillitsch; Skov, Baumgartner, Zuber; Beier.

sabato 23 maggio ore 15:30

Probabile formazione Wolfsburg (4-2-3-1): Casteels; Mbabu, Brooks, Pongracic, Otavio; Schlager, Arnold; Brekalo, Mehmedi, Joao Victor; Steffen.

Probabile formazione Dortmund (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro; Brandt, Haaland, Hazard.

sabato 23 maggio ore 18:30

Probabile formazione Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Alcantara, Kimmich; Gnabry, Muller, Goretzka; Lewandowski.

Probabile formazione Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Trapp; Toure, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Rode, Fernandes; Kamada, Gacinovic, Kostic; Silva.

domenica 24 maggio ore 13:30

Probabile Formazione Schalke (3-4-2-1): Schubert; Becker, Salif Sane, Nastasic; Kenny, Serdar, McKennie, Oczipka; Burgstaller, Caligiuri; Matondo.

Probabile formazione Augsburg (4-2-3-1): Luthe; Max, Uduokhai, Jedvaj, Framberger; Baier, Khedira; Richter, Lowen, Vargas; Niederlechner.

domenica 24 maggio ore 15.30

Probabile formazione Mainz (4-2-3-1): Muller; Baku, St. Juste, Niakhate, Caricol; Edimilson Fernandes, Kunde Malong;

Dong-Won Ji, Boetius, Quaison; Oniswo.

Probabile Formazione Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Nkunku, Sabitzer, Laimer, Angelino; Poulsen, Werner; Schick.

domenica 24 maggio ore 18.00

Probabile formazione Colonia (4-2-3-1): Horn; Katterbach, Bornauw, Leistner, Schmitz; Skhiri, Hector; Kainz, Uth, Drexler; Cordoba.

PProbabile formazione Dusseldorf (3-4-2-1): Kastenmeier; Ayhan, Hoffmann, Giesselmann; Zimmermann, Stoger, Sobottka, Suttner; Thommy, Berisha; Karaman.

