Hertha-Union Berlino: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

L’Hertha Berlino, reduce dal successo per tre a zero sul campo dell’Hoffenheim, si trova in una posizione di classifica piuttosto tranquilla e ora cerca il successo nel derby contro l’Union. Bulter e compagni arrivano a questa sfida dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque giornate (per il resto un pareggio e tre sconfitte); la sfida contro i rivali storici può essere l’occasione per cambiare marcia. I padroni di casa scenderanno in campo con il solito 4-2-3-1; tra i pali Jarstein con la linea difensiva guidata da Boyata al cui fianco agirà Torunarigha mentre le corsie saranno presidiate da Pekarik e Plattenhardt il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. Davanti la difesa la forza fisica di Skjelbred e l’intelligenza tattica di Grujic. Trequarti con Cunha in mezzo e due come Lukebakio e Mittelstadt sulle corsie. In avanti spazio ad Ibisevic. Gli ospiti risponderanno con il 3-4-2-1. Tra i pali Gikiewicz con il terzetto difensivo guidato da Schlotterbeck; ai suoi lati Subotic e Hubner. In mezzo al campo il dinamismo di Andrich e la forza fisica di Promel; fondamentali i due esterni, Lenz e Trimmel, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. Sulla trequarti Bulter e Ingvartsen che dovranno supportare l’unica punta Ujah. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Hertha-Union Berlino:

Hertha-Union Berlino probabili formazioni:

Probabile formazione Hertha (4-2-3-1): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt; Grujic, Skjelbred; Lukebakio, Cunha, Mittelstadt; Ibisevic.

Probabile formazione Union Berlino (3-4-2-1): Gikiewicz; Subotic, Schlotterbeck, Hubner; Lenz, Andrich, Promel, Trimmel; Bulter, Ingvartsen; Ujah.

Hertha-Union Berlino quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.30 3.30 3.20 1.80 1.90 1.72 2.00 2.25 3.25 3.10 1.83 1.91 1.72 2.00 2.30 3.35 3.15 1.83 1.91 1.68 2.10

Consigliamo il goal la cui variazione va tra l’1.68 e l’1.72.

Hertha-Union Berlino dove vederla in TV

La partita tra Hertha e Union Berlino verrà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky SportFootball.

