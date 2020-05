Roma, Petrachi piomba su tre svincolati di lusso

La Roma deve intervenire sul mercato per accontentare le richieste di mister Fonseca, che gradirebbe qualche innesto d’esperienza che possa facilitare la crescita dei giovani in rosa. Le disponibilità economiche al momento scarseggiano ed a malincuore Smalling non sarà trattenuto, così Petrachi sta lavorando per portare in giallorosso tra calciatori dal mercato degli svincolati, uno per ruolo. Il Corriere dello Sport riporta l’interesse per Vertonghen, centrale belga in forza al Tottenham, Bonaventura e Pedro, attaccante del Chelsea. Per il primo avrà un ruolo fondamentale la mediazione di Baldini; Vertonghen ha già dato la disponibilità a trasferirsi in Italia, ma su di lui sono vigli anche alcune squadre della Premier e della Liga. Per quanto riguarda il centrocampista italiano del Milan Petrachi tratterà direttamente con Raiola, ed al momento la Roma sembrerebbe in vantaggio sulle altre pretendenti, che sono la Lazio e l’ambiziosa Fiorentina di Rocco Commisso. Per quanto riguarda invece Pedro, i giallorossi dovranno guardarsi dall’interesse di alcune squadre arabe e statunitensi, che potrebbero arrivare ad offrire all’ex Barcellona un contratto difficile da pareggiare.

