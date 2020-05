Napoli, Gattuso potrebbe essere l’arma per arrivare a Tonali

Questa mattina il Corriere del Mezzogiorno riporta come Aurelio De Laurentiis stia cercando di anticipare la concorrenza (specialmente Juventus ed Inter) per arrivare a Sandro Tonali, talento cristallino classe 2000 in forza al Brescia. Ancora non si sa quale sarà il destino della Serie A, ma sia se continui che se si fermi definitivamente il campionato le Rondinelle hanno praticamente un piede in Serie B. Così il giovane Tonali dovrà cambiare aria per rimanere nella massima serie, tra le pretendenti, come riportato nei giorni scorsi, ci sono tutte le grandi del nostro campionato: Napoli, Juventus, Inter, Milan e Roma. I giallorossi ed il Milan nell’ultimo periodo si sono lentamente defilate per l’eccessiva concorrenza, mentre il Napoli a fari spenti sta cercando di convincere il ragazzo tramite il suo idolo, Gattuso. L’allenatore degli azzurri è in stretto contatto con il presidente De Laurentiis per affondare il colpo, cercando di battere anche la concorrenza estera; sempre secondo il Corriere del Mezzogiorno anche PSG e Barcellona avrebbero messo gli occhi sul giovane centrocampista italiano.

Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!