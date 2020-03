Coronavirus: news Serie A

News Serie A: il Coronavirus sta mettendo in ginocchio le imprese europee e non sta risparmiando il calcio, che nelle prossime settimane dovrà fare i conti con grossissime perdite. Giustamente le società di Serie A si stanno muovendo per tutelare i propri dipendenti e praticamente tutte hanno interrotto le usuali sedute di allenamento. Vediamo nel dettaglio le misure dei club per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e tutte le news sulla Serie A:

Atalanta



-Gomez, duro sfogo contro i runners:”Che c***o avete in testa?”

-Tutto fermo per la squadra di Bergamo che, oltre a doversi allenare nelle aree più colpite dal virus, dovrà necessariamente scontare una quarantena, poiché il Valencia (ultimo avversario dell’Atalanta) ha annunciato la positività al COVID-19 di ben quattro giocatori.

– Delneri: “Bergamo mia, mostra gli attributi. Dispiace, sono legato alla città”

Bologna:



-Allenamenti sospesi a data da destinarsi, la ripresa era prevista per mercoledì 18 marzo.

Brescia:



-Allenamenti sospesi fino al 28 marzo.

-Convocati al lavoro Corini con tutto lo staff.

Cagliari:



-Giovedì 12 marzo il club, tramite una nota ufficiale, ha optato per prolungare la sospensione degli allenamenti fino al 21 marzo, la data originale di ripresa era stata fissata al 14 marzo.

-Nainggolan: futuro incerto, e se restasse all’Inter?

Fiorentina:



-In casa viola gli allenamenti sono sospesi a data da destinarsi, mentre i calciatori ed alcuni membri dello staff stanno scontando un periodo di quarantena a seguito dei casi di contagio riscontrati nei giorni scorsi.

–Fiorentina: nel mirino Spinazzola

–Commisso: “Situazione grave, abbiamo 8/10 infetti”

Genoa:



-Allenamenti sospesi a data da destinarsi.

Inter:



-Dopo la scoperta del contagio di Rugani, i nerazzurri hanno comunicato la sospensione degli allenamenti.

-Inter: interesse per Tolisso del Bayern Monaco

– Bergomi: “Inter, prendi Tonali e Locatelli”

Juventus:

-Juventus, Cristiano Ronaldo valuta il rientro: le ultime

–La Juventus prepara il rinnovo di contratto per Dybala

-Da quando Rugani è risultato positivo al test del COVID-19, lo staff e i calciatori della Juventus sono in quarantena e chiaramente è stata sospesa l’attività agonistica.

–Positivo al Coronavirus anche il centrocampista Blaise Matuidi

– Marchisio ha rilasciato un’intervista dove ha parlato, tra le altre, del ritorno di Pogba in bianconero

–Juve, parla Luca Toni: “ottima gestione di Cristiano Ronaldo”

Lazio:



–Lo stop degli allenamenti era stato fissato fino a domenica 15, ma è stato, in linea con il comportamento degli altri club, confermato fino al 21 marzo. Dopo un incontro tenutosi tra Inzaghi, la dirigenza ed i membri dello staff si è deciso di posticipare ancora il rientro, stavolta al 23 marzo.

–Lazio: obiettivo Giroud per giugno

–Coronavirus: a sorpresa la Lazio torna ad allenarsi!

-Lazio, occhio! Il Barcellona sonda Luiz Felipe

-Lazio, Inter e Chelsea piombano su Acerbi

Lecce:



-I salentini hanno interrotto gli allenamenti la settimana scorsa, il rientro è fissato per il 23 marzo.

Milan:



-Salvo nuove indicazioni i rossoneri torneranno ad allenarsi lunedì 23 marzo

–Leao nei guai: deve 16,5 Milioni allo Sporting Lisbona

–Asse Milan-Napoli pronto lo scambio Milik-Calhanoglu

– Il Milan che Gazidis sogna con Rangnick

– Milan: se esce Donnarumma, pronti Musso e Meret

Napoli:



-Dopo l’ufficialità della sospensione delle coppe europee anche gli azzurri hanno interrotto le sedute di allenamento, la ripresa dell’attività era fissata per mercoledì 18 marzo. Ieri in serata è arrivato l’annuncio che il Napoli riprenderà ad allenarsi lunedì 23 marzo.

–Napoli: Mateta possibile erede di Milik

Parma:



-I ducali hanno svolto il loro ultimo allenamento il 10 marzo, poi la società ha deciso di sospendere le sedute; la ripresa è fissata al 25 marzo.

–Parma, parla il direttore sportivo Faggiano: “non bisogna allenarsi!”

Roma:



– Coronavirus, Pau Lopez: “Situazione difficile, noi impreparati”

-La squadra di Fonseca ha sospeso gli allenamenti a data da destinarsi, nel frattempo è stato affidato ad ogni calciatore un programma di allenamento ed un regime alimentare personalizzati.

–Come cambia la Roma con Zaniolo in campo

–Dalle cessioni di Schick e Karsdorp il club giallorosso può creare il tesoretto per il mercato futuro

–Spinazzola nel mirino della Fiorentina

–Roma, in dubbio la permanenza di Mkhitaryan

–A volte ritornano: la rinascita di Bruno Peres

–Calciomercato: possibile asse Juve-Roma in estate

– Roma: Francesco Totti torna a giocare?

– Roma, ag. Zaniolo: “Presto per dire se potrà giocare qualche match di questa stagione”

–Roma, non c’è pace con i terzini, possibile ennesima rivoluzione in estate.

Sampdoria:



-Dopo i casi di alcuni calciatori positivi al virus la società ha sospeso tutte le attività a data da destinarsi.

–Parla il mister Claudio Ranieri riguardo il virus

Sassuolo





-I neroverdi, dopo una sospensione fino “a data da destinarsi”, hanno optato per riprendere le sedute di allenamento il 24 marzo.

SPAL





-La società aveva inizialmente comunicato una sosta fino al 15 marzo, ma nella giornata di ieri è arrivato un secondo comunicato, nel quale si afferma che le sedute di allenamento riprenderanno a data da destinarsi.

Torino





-Anche la società di Urbano Cairo non ha fissato, per il momento, una data di ripresa per le attività della squadra

Udinese



-Dopo la conferma del contagio di alcuni giocatori della Fiorentina, ultimo avversario dei bianconeri, la società di Pozzo ha imposto l’autoisolamento presso il proprio domicilio a tutti i calciatori e a i membri dello staff ed ha sospeso le sedute di allenamento.

Verona





-Dopo la comunicazione della positività al test del COVID-19 di Manolo Gabbiadini, l’Hellas ha imposto l’autoisolamento ai calciatori, membri dello staff e dirigenti, presenti alla sfida con la Sampdoria, fino al 22 marzo; gli allenamenti sono stati sospesi a data da destinarsi.

–Positivo al Coronavirus il centrocampista Mattia Zaccagni

