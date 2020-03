Piange Malaga: muore giovane allenatore

“Dall’Atlético Portada Alta vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici intimi del nostro allenatore Francisco García, che purtroppo ci ha lasciati oggi. Era un ragazzo forte che amava il suo lavoro e amava i bambini che allenava come se fossero suoi. Cosa faremo senza di te, Francis? Eri sempre disponibile con noi quando era necessario, aiutando. Come continueremo a macinare chilometri in campionato? Non sappiamo come, ma lo faremo sicuramente per te. Non ti dimenticheremo, riposa in pace, fenomeno. Per sempre”.

Con queste strazianti parole l’Atlético Portada Alta, piccolo club di Malaga, annuncia la scomparsa dell’allenatore del settore giovanile Francisco García. Il giovane tecnico, appena ventunenne, era malato di leucemia da tempo e nei giorni scorsi era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Malaga dopo aver contratto il Coronavirus. Il presidente del club, visibilmente straziato e commosso in volto, ha salutato per l’ultima volta Francisco definendolo un grande amico ed una persona meravigliosa.

Malaga e la Spagna piangono Francisco García, mentre c’è ancora chi temporeggia nel fermare le competizioni calcistiche…

