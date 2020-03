Dopo i tanti, troppi, cambiamenti di programma, in giornata odierna sembra si sia trovata una soluzione per la nostra Serie A, con il prosieguo delle prossime gare a porte chiuse. Inoltre, le partite della ventiseiesima giornata verrannorecuperate in questo week end. Il resto del campionato scalerà diana settimana. Situazione in evoluzione, per il momento di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della Serie A.

Probabili formazioni Serie A:

PARMA-SPAL

Domenica ore 12:30



Probabile formazione Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Probabile formazione SPAL (4-4-2): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Valoti, Valdifiori, Missiroli; Castro; Petagna, Di Francesco.

SAMPDORIA-HELLAS VERONA

Domenica ore 15:00

Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.

Probabile formazione Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Günter, Kumbulla; Adjapong, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

MILAN-GENOA

Domenica ore 15:00

Probabile formazione Milan (4-4-1-1): Begovic; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic; Calhanoglu, Ibrahimovic.

Probabile formazione Genoa(3-4-1-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Schone, Behrami, Criscito; Cassata; Pinamonti, Sanabria.

UDINESE-FIORENTINA

Domenica ore 18:00



Probabile formazione Udinese (3-5-2): Musso; becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Germ. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Chiesa.

JUVENTUS-INTER

Domenica ore 20:45

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku.

SASSUOLO-BRESCIA

Lunedì ore 18:30



Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; D. Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Probabile formazione Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Zhmral; Torregrossa, Balotelli.

