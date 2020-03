Probabili Formazioni LaLiga 2019/2020: 27° giornata

Probabili formazioni LaLiga Santander 2019/2020 – Il ventisettesimo turno di Liga inizierà venerdì 06 marzo con la sfida tra Alavés e Valencia (il calcio d’inizio è in programma alle 21.00). Nella giornata di sabato si giocheranno quattro partite con gli occhi puntati su Atletico Madrid-Siviglia e Barcellona-Real Sociedad con i blaugrana obbligati a riscattare la sconfitta nel Clásico. Domenica il Real Madrid sarà ospite del Betis in una sfida importante per le Merengues. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni de’ LaLiga Santander.

Probabili formazioni LaLiga Santander:

ALAVES-VALENCIA

venerdì 06 marzo ore 21.00

Probabile formazione Alavés (4-4-2): Pacheco; Ruben Duarte, Laguardia, Ely, Ximo Navarro; Edgar, Manu Garcia, Camarasa, Aleix Vidal; Joselu, Lucas Perez.



Probabile formazione Valencia (4-4-2): Cillessen; Gayá, Paulista, Diakhaby, Wass; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Rodrigo, Gameiro.

EIBAR-MAIORCA

sabato 07 marzo ore 13.00

Probabile formazione Eibar (4-4-2): Dmitrovic; Cote, Bigas, Paulo, Arbilla; Orellana, Diop, Cristoforo, Pedro Leon; Sergi Enrich, Charles.

Probabile formazione Maiorca (4-3-3): Reina; Lumor, Raíllo, Valjent, Pozo; Kubo, Baba, Febas; Cucho Hernandez, Budimir, Dani Rodriguez.

ATLETICO MADRID-SIVIGLIA

sabato 07 marzo ore 16.00

Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Marcos Llorente, Saul, Koke; Joao Felix, Morata.

Probabile formazione Siviglia (4-3-3): Vaclik; Reguilón, Koundé, Diego Carlos, Jesus Navas; Joan Jordan, Gudelj, Vazquez; Suso, En-Nesyri, Ocampos.

BARCELLONA-REAL SOCIEDAD

sabato 07 marzo ore 18.30

Probabile formazione Barcellona (4-3-1-2): ter Stegen; Alba, Lenglet, Pique, Semedo; De Jong, Busquets, Rakitic; Vidal; Griezmann, Messi.

Probabile formazione Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Monreal, Aritz, Le Normand, Zaldua; Odegaard, Zubeldia, Merino; Oyarzabal, Isak, Januzaj.

GETAFE-CELTA VIGO

sabato 07 marzo ore 21.00

Probabile formazione Getafe (4-4-2): David Soria; Olivera, Cabaco, Djené, Damian Suarez; Kenedy, Maksimovic, Arambarri, Nyom; Mata, Molina.

Probabile formazione Celta Vigo (4-3-3): Blanco; Olaza, Murillo, Araujo, Hugo Mallo; Bradaric, Okay, Rafinha; Denis Suarez, Smolov, Santi Mina.

OSASUNA-ESPANYOL

domenica 08 marzo ore 12.00

Probabile formazione Osasuna (4-4-2): Rubén; Estupiñán, Aridane, David Garcia, Roncaglia; Ruben Garcia, Oier, Brasanac, Roberto Torres; Enric Gallego, Arnáiz.

Probabile formazione Espanyol (4-4-2): Diego Lopez; Didac Vila, Cabrera, Bernardo, Javi Lopez; Embarba, Victor Sanchez, David Lopez, Darder; Calleri, de Tomás.

VALLADOLID-BILBAO

domenica 08 marzo ore 14.00

Probabile formazione Valladolid (4-4-2): Masip; Garcia, Salisu, Olivas, Moyano; Villa, Joaquin, Michel, Plano; Unal, Sandro.

Probabile formazione Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Yuri, Inigo Martinez, Yeray, Lekue; Dani Garcia, Vesga; Ibai, Muniain, Williams; Raul Garcia.

LEVANTE-GRANADA

domenica 08 marzo ore 16.00

Probabile formazione Levante (4-4-2): Aitor Fernandez; Toño García, Oscar Duarte, Bruno, Miramon; Bardhi, Campana, Radoja, Gonzalo Melero; Morales, Roger.

Probabile formazione Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Carlos Neva, Domingos Duarte, German, Victor Diaz; Gonalons, Herrera; Machis, Carlos Fernández, Foulquier; Soldado.

VILLARREAL-LEGANES

domenica 08 marzo ore 18.30

Probabile formazione Villarreal (4-3-3): Asenjo; Moreno, Pau Torres, Albiol, Rubén Peña; Cazorla, Iborra, Trigueros; Moi Gomez, Alcácer, Gerard.

Probabile formazione Leganes (5-4-1): Cuéllar; Jonathan Silva, Siovas, Omeruo, Awaziem, Bustinza; Kevin Rodrigues, Rubén Pérez, Recio, Eraso; Carrillo.

BETIS-REAL MADRID

domenica 08 marzo ore 21.00

Probabile formazione Betis (4-3-3): Robles; Moreno, Bartra, Mandi, Emerson; Guardado, Edgar, Canales; Joaquin, Loren, Fekir.



Probabile formazione Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Benzema, Vinicius.

Sarà doppio scontro Italia-Spagna, dunque, in Europa League: Inter-Getafe e Siviglia-Roma, andiamo a scoprire meglio le nostre avversarie nel podcast tematico riguardante l’universo Liga!

Siviglia e Getafe segnano poco e subiscono poco meno, pertanto non sembrano avversarie irresistibili numeri alla mano, ma la classifica dice ben altro: rispettivamente terza e quarta, le due compagini sono le vere sorprese di questa bella stagione di Liga. Tra vecchie conoscenze della Serie A, giovani interessanti ed esperti calciatori che da anni militano nel campionato spagnolo, queste due squadre allenate dai preparatissimi Lopetegui (Siviglia) e Bordalás (Getafe) risultano complicate da affrontare: reparti stretti, ripartenze fulminanti, palleggiatori di qualità ma anche attaccanti poco prolifici. Pregi e difetti, dunque, delle nostre prossime avversarie in Europa League, sognando notti magiche e sorteggi più morbidi.