Hertha-Werder Brema: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

L’Hertha, reduce dalla clamorosa rimonta sul Dusseldorf, ha bisogno di un altro risultato positivo per continuare a rincorrere la salvezza. Molto diverso il discorso per il Werder Brema a cui serve un cambio di marcia per non retrocedere. padroni di casa scenderanno in campo con il 4-4-2. Tra i pali Kraft protetto dalla coppia centrale Boyata-Rekik mentre sulle corsie agiranno Klunter e Torunarigha il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo l’intelligenza di Darida e la forza fisica di Skjelbred più due giocatori di qualità come Lukebakio e Dilrosun sulle corsie. In avanti con Cunha spazio a Piatek. Ospiti che risponderanno con il 3-4-3. In porta spazio a Pavlenka con Toprak a guidare il terzetto difensivo; ai suoi lati agiranno Veljkovic e Moisander. In mezzo al campo Bittencourt e Klaassen a dare qualità; fondamentali i due esterni, Gebre Selassie e Augustinsson, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. La punta, Selke, sarà supportata ai lati da Osako e Rashica. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Hertha-Werder Brema:

Hertha-Werder Brema probabili formazioni:

Probabile formazione Hertha (4-4-2): Kraft; Klunter, Boyata, Rekik, Torunarigha; Lukebakio, Darida, Skjelbred, Dilrosun; Cunha, Piatek.

Probabile formazione Werder Brema (3-4-3): Pavlenka; Veljkovic, Toprak, Moisander; Gebre Selassie, Klaassen, Bittencourt, Augustinsson; Osako, Selke, Rashica.

Hertha-Werder Brema quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.20 3.40 3.30 1.90 1.80 1.65 2.10 2.15 3.40 3.20 1.95 1.80 1.65 2.10 2.20 3.35 3.36 1.94 1.80 1.62 2.21

Per questa sfida consigliamo il Goal tra l’1.62 e l’1.65.

Hertha-Werder Brema dove vederla in TV

Per quanto riguarda la partita tra Hertha e Werder Brema non è prevista nessuna copertura televisiva.

