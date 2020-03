Comparazione quote, scommesse e pronostici Serie A: 26° giornata

Cerchi una comparazione delle quote per la Serie A dei principali bookmakers? Vuoi prepararti ad una scommessa seguendo i vari pronostici? Sei nel posto giusto! In questo articolo troverai settimanalmente tutte le informazioni riguardanti la settimana calcistica del campionato di Serie A al fine di creare la schedina perfetta. Andiamo ora a vedere cosa ci riserva il 26° turno:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.00 3.25 2.40 1.72 2.00 1.75 1.95 3.10 3.10 2.35 1.67 2.10 1.87 1.83 2.97 3.25 2.46 1.75 2.00 1.73 2.03

Partita complicata per entrambe le squadre. Le quote vedono decisamente favorita la Fiorentina, anche se noi non ci sentiamo di escludere un possibile colpaccio dell’Udinese. Come giocata consigliata diamo credito al segno GOAL, con quota vicina all’1.80. Anche il segno UNDER 2.5 è da tenere in considerazione, mentre se volete rischiare molto il segno X è ciò che fa per voi.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.66 3.75 5.50 1.95 1.75 1.75 1.95 1.62 3.90 5.00 1.95 1.80 1.83 1.87 1.63 3.85 5.65 2.03 1.73 1.77 1.98

Il Milan è cambiato, i ricordi di inizio stagione sono sempre più lontani ed il cammino verso un piazzamento in Europa League si fa sempre più intrigante. Il Genoa, dal canto suo, ha dimostrato contro la Lazio di poter impensierire chiunque e l’avvento di Nicola ha sicuramente cambiato i meccanismi nelle menti dei giocatori rossoblu. Come giocata consigliamo l’1 ed il segno GOAL.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.00 3.50 3.75 1.85 1.85 1.72 2.00 1.91 3.50 3.80 1.87 1.87 1.75 1.95 2.00 3.40 3.90 1.87 1.87 1.70 2.07

Parma favorito in questo derby emiliano, con il segno 1 quotato intorno al 2.00. A quasi il doppio la quota della SPAL vincente, anche perchè l’avvento di mister Di Biagio non sembra aver portato, almeno al momento, le soluzioni per uscire da una crisi profonda. La salvezza è molto lontana, ma nella vita mai dire mai. Come giocata consigliamo l’1 ed il segno OVER 2.5.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.72 4.00 4.50 2.20 1.60 1.60 2.20 1.65 4.00 4.60 2.25 1.60 1.62 2.15 1.70 3.85 4.93 2.25 1.60 1.58 2.20

Altra partita importante in chiave salvezza, soprattutto per il Brescia. Il Sassuolo sa giocare un buon calcio e la squadra lombarda dovrà prestare molta attenzione all’attacco neroverde, rapido e tecnico. Come giocata consigliamo il segno 1, ma anche quello OVER 2.5. Fiducia quindi in un Sassuolo che non deve sbagliare vista la classifica così corta e la possibilità di rimanere coinvolti nella lotta per non retrocedere.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.30 3.25 3.25 1.80 1.90 1.72 2.00 2.20 3.30 3.20 1.83 1.91 1.72 2.00 2.25 3.20 3.41 1.82 1.92 1.70 2.07

Juventus-Inter, il derby d’Italia che, finalmente, torna ad avere un peso enorme in chiave scudetto. Entrambe le squadre daranno il massimo per ottenere i tre punti, in uno stadio vuoto, ma con la posta in palio altissima. Le quote vedono favorita la Juventus, ma il segno 1 ha comunque una quota molto alta. Considerando il contesto in cui si giocherà consigliamo il segno GOAL e quello UNDER 2.5.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.60 3.20 2.80 1.66 2.10 1.80 1.90 2.50 3.10 2.90 1.67 2.10 1.83 1.87 2.65 3.10 2.85 1.70 2.07 1.77 1.98

Il match del monday night vedrà scontrarsi due società gemellate da tempo, la Sampdoria e l’Hellas Verona. Le ambizioni degli scaligeri sono sempre quelle che portano al piazzamento in Europa. La Sampdoria è in difficoltà, ma attenzione a darla per spacciata in partenza. La giocata che consigliamo è l’OVER 2.5, con quota poco superiore al 2.00. Se volete azzardare consigliamo anche il segno 2.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendeza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.