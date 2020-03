Napoli-Inter: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Giovedì 5 marzo 2020, alle ore 20:45, si affronteranno il Napoli di Gennaro Gattuso e l’Inter di Antonio Conte, nella partita valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Si ripartirà dall’inaspettata vittoria per 1-0 dei partenopei sul campo nerazzurro, risultato molto importante in chiave qualificazione. Attenzione però a non dar per spacciata la squadra di Conte che potrebbe sorprendere il Napoli sin dalle prime battute. Per quanto riguarda le scelte dei mister, Gattuso manderà in campo i suoi con il 4-3-3 ed affiderà le chiavi dell’attacco a Milik, supportato da Insigne e Callejon. Per l’Inter confermato il classico 3-5-2, con Eriksen che dovrebbe partire dalla panchina. In avanti Lukaku e Lautaro. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Napoli-Inter:

Napoli-Inter probabili formazioni:

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Elmas, Lobotka; Callejon, Milik, Insigne.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro.

Napoli-Inter quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.40 3.50 2.62 1.90 1.80 1.65 2.10 2.45 3.30 2.75 2.00 1.75 1.60 2.20 2.51 3.50 2.73 1.98 1.77 1.60 2.24

Napoli-Inter dove vederla in TV

Questa partita di Coppa Italia verrà trasmessa su Rai 1, calcio d’inizio ore 20:45.

