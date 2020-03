Probabili formazioni Serie A 2019/2020: 27° giornata

La ventisettesima giornata di Serie A è alle porte, o meglio tutto lascia pensare che sia così. Dopo gli ultimi due turni falcidiati dai tanti rinvii, per quanto riguarda il prossimo weekend si dovrebbe scendere in campo regolarmente, con alcune partite che verranno disputate a porte chiuse ed altre che permetteranno ai tifosi di riempire gli stadi. Rimanete aggiornati con noi per eventuali novità riguardo allo svolgimento della prossima giornata. Per il momento concentriamoci sul campo e cerchiamo di capire le prossime scelte dei mister. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della Serie A.

Probabili formazioni Serie A:

GENOA-PARMA

Sabato 7 marzo ore 15:00

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ankersen, Sturaro, Schone, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria.

Probabile formazione Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Genoa-Parma clicca qui

TORINO-UDINESE

Sabato 7 marzo ore 15:00

Probabile formazione Torino (3-5-1-1): Sirigu; izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Verdi; Belotti.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Torino-Udinese clicca qui

ATALANTA-LAZIO

Sabato 7 marzo ore 18:00

Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Probabile formazione Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Atalanta-Lazio clicca qui

SPAL-CAGLIARI

Sabato 7 marzo ore 20:45

Probabile formazione SPAL (4-4-2): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Castro, Valdifiori, Missiroli, Valoti; Di Francesco, Petagna.

Probabile formazione Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di SPAL-Cagliari clicca qui

FIORENTINA-BRESCIA

Domenica 8 marzo ore 12:30

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Igor; Chiesa, Vlahovic.

Probabile formazione Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason; Torregrossa, Balotelli.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Fiorentina-Brescia clicca qui

HELLAS VERONA-NAPOLI

Domenica 8 marzo ore 15:00

Probabile formazione Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Probabile formazione Napoli: in attesa di Napoli-Inter (Coppa Italia)

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Hellas Verona-Napoli clicca qui

INTER-SASSUOLO

Domenica 8 marzo ore 15:00

Probabile formazione Inter: in attesa di Napoli-Inter (Coppa Italia)

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D. Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Inter-Sassuolo clicca qui

BOLOGNA-JUVENTUS

Domenica 8 marzo ore 18:00

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Corbo, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Probabile formazione Juventus: in attesa di Juventus-Milan (Coppa Italia)

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Bologna-Juventus clicca qui

ROMA-SAMPDORIA

Domenica 8 marzo ore 20:45

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynki, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira, Maroni; Gabbiadini, Quagliarella.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Roma-Sampdoria clicca qui

LECCE-MILAN

Lunedì 9 marzo ore 20:45

Probabile formazione Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Saponara, Mancosu; Lapadula.

Probabile formazione Milan: in attesa di Juventus-Milan (Coppa Italia)

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Lecce-Milan clicca qui

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?