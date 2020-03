Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020: 25° giornata

Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020 – Il venticinquesimo turno di Bundesliga inizierà venerdì 06 marzo alle 20.00 con l’anticipo tra Paderborn e Colonia. Nella giornata di sabato si disputeranno sei partite con gli occhi puntati sul big match tra Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund con il calcio d’inizio previsto per le 18.30; in palio tre punti importanti nella corsa al titolo. La giornata si chiuderà domenica con Bayern Monaco-Augsburg e Mainz-Dusseldorf. Per seguirci basta andare sulla nostra pagina Twitch, nella sezione dedicata o visitare la pagina Spreaker. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della Bundesliga:

Probabili formazioni Bundesliga 25° giornata:

PADERBORN-COLONIA

venerdì 06 marzo ore 20.00

Probabile formazione Paderborn (4-3-3): Zingerle; Jans, Strohdiek, Schonlau, Collins; Sabiri, Gjasula, Vasiliadis; Proger, Srbeny, Antwi-Adjej.

Probabile formazione Colonia (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Leistner, Bornauw, Schmitz; Skhiri, Hector; Kainz, Rexhbecaj, Jakobs; Cordoba.

FRIBURGO-UNION BERLINO

sabato 07 marzo ore 15:30

Probabile formazione Friburgo (3-4-3): Schwolow; Gulde, Lienhart, Heintz; Schmid, Haberer, Hofler, Gunter; Grifo, Petersen, Sallai.

Probabile formazione Union Berlino (3-4-2-1): Gikiewicz; Subotic, Schlotterbeck, Friedrich; Lenz, Andrich, Gentner, Trimmel; Bulter, Malli; Andersson.

HERTHA-WERDER BREMA

sabato 07 marzo ore 15:30

Probabile formazione Hertha (4-4-2): Kraft; Klunter, Boyata, Rekik, Torunarigha; Lukebakio, Darida, Skjelbred, Dilrosun; Cunha, Piatek.

Probabile formazione Werder Brema (3-4-3): Pavlenka; Veljkovic, Toprak, Moisander; Gebre Selassie, Klaassen, Bittencourt, Augustinsson; Osako, Selke, Rashica.

LEVERKUSEN-EINTRACHT

sabato 07 marzo ore 15:30

Probabile formazione Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tah, Sven Bender, Tapsoba; Amiri, Palacios, Demirbay, Wendell; Bailey, Alario, Havertz.

Probabile formazione Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Trapp; Toure, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Kohr, Hasebe; Chandler, Kamada, Kostic; André Silva.

SCHALKE-HOFFENHEIM

sabato 07 marzo ore 15:30

Probabile Formazione Schalke (4-2-3-1): Nubel; Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka; McKennie, Boujellab; Raman, Schopf, Harit; Burgstaller.

Probabile formazione Hoffenheim (4-2-3-1): Baumann; Rudy, Nordtveit, Hubner, Zuber; Grillitsch, Samassekou; Skov, Baumgartner, Bruun Larsen; Bebou.

WOLFSBURG-LIPSIA

sabato 07 marzo ore 15:30

Probabile formazione Wolfsburg (4-4-2): Casteels; Mbabu, Knoche, Brooks, Otavio; Steffen, Arnold, Gerhardt, Brekalo; Ginczek, Weghorst.

Probabile Formazione Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Angelino, Haidara, Sabitzer, Mukiele; Nkunku, Werner; Schick.

MONCHENGLADBACH-DORTMUND

sabato 07 marzo ore 18:30

Probabile formazione Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Strobl; Hofmann, Neuhaus, Plea; Stindl.

Probabile formazione Dortmund (3-4-3): Burki; Piszczek, Akanji, Zagadou; Guerreiro, Can, Witsel, Hakimi; Hazard, Haaland, Sancho.

BAYERN MONACO-AUGSBURG

domenica 08 marzo ore 15.30

Probabile formazione Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Alcantara, Kimmich; Gnabry, Muller, Coutinho; Zirkzee.

Probabile formazione Augsburg (4-2-3-1): Koubek; Max, Jedvaj, Gouweleeuw, Framberger; Gruezo, Khedira; Richter, Lowen, Vargas; Niederlechner.

MAINZ-DUSSELDORF

domenica 08 marzo ore 18.00

Probabile formazione Mainz (4-4-2): Zentner; Pierre-Gabriel, Bruma, Niakhate, Mwene; Oztunali, Baku, Barreiro Martins, Oztunali; Mateta, Quaison.

Probabile formazione Dusseldorf (3-5-2): Kastenmeier; Ayhan, Hoffmann, Suttner; Zimmermann, Stoger, Bodzek, Berisha, Thommy; Karaman, Hennings.

L’universo della Bundesliga questa settimana ci ha portati a parlare, nel podcast tematico, della rivoluzione voluta da Michael Zorc al Borussia Dortmund. Il direttore generale del BVB negli ultimi due anni ha affidato la guida del club al tecnico Lucien Favre, ha poi scovato ed acquistato giovani fenomenali affiancandoli a calciatori esperti e bandiere del club. Il BVB è forte, giovane e bello da vedere, manca un ultimissimo step per diventare anche vincente e costante replicando i fasti di qualche anno fa quando a guidare il club c’era Jurgen Klopp coadiuvato sempre dal buon Michael Zorc.