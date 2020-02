Juventus-Inter: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La giornata numero 26 di Serie A è alle porte e verrà disputata tra sabato 29 febbraio e lunedì 2 marzo. Si inizierà sabato con i tre anticipi: alle ore 15:00 Lazio-Bologna, alle 18:00 Udinese-Fiorentina, mentre alle ore 20:45 il Napoli ospiterà il Torino. La domenica, alle 12:30, il Milan in cerca di punti utili a raggiungere la zona europea affronterà il Genoa, a San Siro. Alle 15:00 tre partite: Lecce-Atalanta, Sassuolo-Brescia e Parma-SPAL. Alle ore 18:00 la Roma di Fonseca sarà ospite del Cagliari di Maran alla Sardegna Arena. La domenica di Serie A si concluderà con il big match Scudetto tra Juventus e Inter. Il turno, invece, si chiuederà con il posticipo del lunedì, alle 20:45, in cui saranno protagoniste la Sampdoria e l’ Hellas Verona. Secondo le disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus saranno giocate a porte chiuse le partite: Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia, Parma-SPAL, Juventus-Inter. Vi è in ogni caso il rischio che tale disposizione possa essere allargata a tutte le partite di Serie A. Andiamo ora, nello specifico, a vedere le probabili formazioni e le quote di Juventus-Inter:

Juventus-Inter probabili formazioni:

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo L., Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R. Lukaku, L. Martinez.

Juventus-Inter quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.30 3.25 3.25 1.80 1.90 1.72 2.00 2.20 3.30 3.20 1.83 1.91 1.72 2.00 2.25 3.20 3.41 1.82 1.92 1.70 2.07

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!

Juventus-Inter dove vederla in TV

La partita tra Juventus e Inter sarà trasmessa su SkySport ed in chiaro su Canale8.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.