Probabili Formazioni LaLiga 2019/2020: 26° giornata

Probabili formazioni LaLiga Santander 2019/2020 – Il ventiseiesimo turno di Liga inizierà venerdì 28 febbraio con la sfida tra Real Sociedad e Valladolid (il calcio d’inizio è in programma alle 21.00). Nella giornata di sabato si giocheranno quattro partite con gli occhi puntati sul Valencia che, alle 16.00, ospiterà il Betis. Il piatto forte arriva domenica con il Clásico tra Real Madrid e Barcellona; i ragazzi di Zidane cercheranno il sorpasso mentre i blaugrana proveranno l’allungo. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni de’ LaLiga Santander.

Probabili formazioni LaLiga Santander:

REAL SOCIEDAD-VALLADOLID

venerdì 28 febbraio ore 21.00

Probabile formazione Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Monreal, Aritz, Le Normand, Zaldua; Odegaard, Zubeldia, Merino; Oyarzabal, Isak, Portu.



Probabile formazione Valladolid (4-4-2): Masip; Garcia, Salisu, Olivas, Moyano; Villa, Alcaraz, Michel, Plano; Unal, Guardiola.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Real Sociedad-Villarreal clicca qui

EIBAR-LEVANTE

sabato 29 febbraio ore 13.00

Probabile formazione Eibar (4-2-3-1): Dmitrovic; Cote, Tejero, Burgos, Arbilla; Escalante, Diop; Inui, Orellana, Pedro Leon; Sergi Enrich.

Probabile formazione Levante (4-4-2): Aitor Fernandez; Toño García, Postigo, Bruno, Miramon; Bardhi, Campana, Vukcevic, Mayoral; Morales, Roger.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Eibar-Levante clicca qui

VALENCIA-BETIS

sabato 29 febbraio ore 16.00

Probabile formazione Valencia (4-4-2): Juame; Costa, Mangala, Diakhaby, Florenzi; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Maxi Gomez, Gameiro.

Probabile formazione Betis (4-3-3): Robles; Moreno, Sidnei, Mandi, Emerson; Guardado, Edgar, Canales; Joaquin, Borja Iglesias, Fekir.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Valencia-Betis clicca qui

LEGANES-ALAVES

sabato 29 febbraio ore 18.30

Probabile formazione Leganes (5-4-1): Soriano; Kevin Rodrigues, Siovas, Omeruo, Awaziem, Bustinza; Óscar Rodríguez, Rubén Pérez, Recio, Eraso; Carrillo.

Probabile formazione Alavés (4-4-2): Pacheco; Ruben Duarte, Laguardia, Ely, Ximo Navarro; Martín, Manu Garcia, Camarasa, Aleix Vidal; Joselu, Lucas Perez.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Leganes-Alavés clicca qui

GRANADA-CELTA VIGO

sabato 29 febbraio ore 21.00

Probabile formazione Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Carlos Neva, Domingos Duarte, German, Victor Diaz; Gonalons, Herrera; Machis, Carlos Fernández, Foulquier; Soldado.

Probabile formazione Celta Vigo (4-3-3): Blanco; Olaza, Murillo, Araujo, Hugo Mallo; Fran Beltrán, Okay, Rafinha; Denis Suarez, Smolov, Iago Aspas.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Granada-Celta Vigo clicca qui

SIVIGLIA-OSASUNA

domenica 01 marzo ore 12.00

Probabile formazione Siviglia: In attesa del match di Europa League con il Cluj.

Probabile formazione Osasuna (4-3-3): Herrera; Estupiñán, Aridane, David Garcia, Roncaglia; Íñigo Pérez, Oier, Brasanac; Ruben Garcia, Enric Gallego, Roberto Torres.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Siviglia-Osasuna clicca qui

BILBAO-VILLARREAL

domenica 01 marzo ore 14.00

Probabile formazione Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Yuri, Inigo Martinez, Yeray, Capa; Dani Garcia, Vesga; Ibai, Muniain, Williams; Raul Garcia.

Probabile formazione Villarreal (4-3-3): Asenjo; Moreno, Pau Torres, Albiol, Rubén Peña; Cazorla, Iborra, Trigueros; Moi Gomez, Alcácer, Gerard.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Bilbao-Villarreal clicca qui

ESPANYOL-ATLETICO MADRID

domenica 01 marzo ore 16.00

Probabile formazione Espanyol: In attesa del match di Europa League contro il Wolverhampton.

Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Joao Felix, Thomas, Saul, Koke; Correa, Morata.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Espanyol-Atletico Madrid clicca qui

MAIORCA-GETAFE

domenica 01 marzo ore 18.30

Probabile formazione Maiorca (4-3-3): Reina; Lumor, Raíllo, Valjent, Pozo; Salva Sevilla, Baba, Febas; Cucho Hernandez, Budimir, Dani Rodriguez.

Probabile formazione Getafe: In attesa del match di Europa League contro il Getafe.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Maiorca-Getafe clicca qui

REAL MADRID-BARCELLONA

domenica 01 marzo ore 21.00

Probabile formazione Real Madrid: In attesa del match di Champions League contro il Manchester City.

Probabile formazione Barcellona (4-3-1-2): ter Stegen; Junior Firpo, Lenglet, Pique, Semedo; De Jong, Busquets, Arthur; Vidal; Griezmann, Messi.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Real Madrid-Barcellona clicca qui

Muscoli e velocità non sono tutto per un difensore nel calcio moderno, ne sanno qualcosa Napoli e Villarreal, per questo un eroe silenzioso come Raul Albiol può risultare fondamentale anche se meno appariscente. Albiol è stato sempre un leader silenzioso ma ha saputo coniugare cervello, visione, tecnica e un’ottima fase difensiva, tutte queste belle caratteristiche lo hanno portato ad essere un pilastro di ogni squadra in cui abbia giocato e alla veneranda età di 34 anni gli hanno permesso di tornare in Nazionale. Nel podcast tematico riguardante il mondo Liga abbiamo spiegato e raccontato Raul Albiol.