Leganes-Alavés: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Leganes, un punto nelle ultime tre partite, ha bisogno di ritrovare la vittoria per sperare ancora nella salvezza; l’Alavés, dopo il successo sul Bilbao, vuole continuare su questa strada. Padroni di casa con il solito 5-4-1. In porta Soriano con Omeruo a guidare il terzetto difensivo; ai suoi lati agiranno Siovas e Awaziem. Fondamentali i due esterni, Kevin Rodrigues e Bustinza, a svolgere entrambe le fasi di gioco. In mezzo al campo tanta forza fisica con Rubén Pérez e Recio con due come Óscar Rodríguez e Eraso sulle corsie. In avanti Carrillo. Ospiti con il 4-4-2. Tra i pali Pacheco con la linea difensiva guidata da Laguardia e Ely mentre sugli esterni agiranno Ruben Duarte e Ximo Navarro. In mezzo al campo la forza fisica di Camarasa e il dinamismo di Manu Garcia con Martín e Aleix Vidal ad agire larghi. In avanti spazio alla coppia Joselu e Lucas Perez. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Leganes-Alavés:

Leganes-Alavés probabili formazioni:

Probabile formazione Leganes (5-4-1): Soriano; Kevin Rodrigues, Siovas, Omeruo, Awaziem, Bustinza; Óscar Rodríguez, Rubén Pérez, Recio, Eraso; Carrillo.

Probabile formazione Alavés (4-4-2): Pacheco; Ruben Duarte, Laguardia, Ely, Ximo Navarro; Martín, Manu Garcia, Camarasa, Aleix Vidal; Joselu, Lucas Perez.

Leganes-Alavés quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.10 3.10 4.00 1.36 2.90 2.40 1.50 2.10 3.10 3.70 1.36 3.00 2.50 1.48 2.11 3.05 4.02 1.39 2.85 2.35 1.55

Per questa sfida consigliamo l’uno tra il 2.10 e il 2.11.

Leganes-Alavés dove vederla in TV

La partita tra Leganes e Alavés verrà trasmessa su Dazn.

