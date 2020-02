Inter-Ludogorets: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Giovedì 27 febbraio alle ore 21:00, in un San Siro disabitato per la delicata quesitone Coronavirus, l’Inter di Antonio Conte riceverà il Ludogorets nel match valevole per i sedicesimi di finale di Europa League. All’andata i nerazzurri si sono imposti per 2-0, dunque il confortante risultato ottenuto a Razgrad permetterà ai ragazzi di Conte di affrontare con una certa serenità gli avversari che invece dovranno dare il 101% per provare a rimontare una situazione decisamente svantaggiosa. Pavel Vrba, tecnico del Ludogorets, avrà tutti i ragazzi della rosa a disposizione mentre Antonio Conte dovrà valutare le condizioni precarie degli acciaccati e rientranti Sensi, Handanovic, Gagliardini e Asamoah. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Inter-Ludogorets:

Inter-Ludogorets probabili formazioni:

Probabile formazione Inter (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchéz.

Probabile formazione Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Anicet, Badji; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Keseru.

Inter-Ludogorets quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.30 5.00 11.00 1.90 1.80 2.37 1.53 1.33 4.50 11.00 1.83 187 2.40 1.50 1.27 5.05 13.50 1.88 1.82 2.42 1.50

L’UNDER 2,5 ci sembra la puntata migliore.

Inter-Ludogorets dove vederla in TV

L’Europa League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Calcio Uno alle ore 21:00.

