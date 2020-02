Gent-Roma: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Alle 18:55 di giovedì 27 febbraio si giocherà Gent-Roma, ritorno dei sedicesimi di Europa League. All’andata gli uomini di Fonseca si sono imposti per 1-0 pur giocando piuttosto male, dunque il Gent dovrà ribaltare una situazione minima di svantaggio per agguantare la qualificazione ai quarti mentre alla Roma basterà difendere il risultato maturato all’Olimpico, anche se conosciamo Fonseca e sappiamo quanto adori dominare il gioco quindi verosimilmente la Roma andrà in Belgio per vincere. Jess Thorup non avrà a disposizione l’attaccante Roman Yaremchuk per il match, mentre Laurent Depoitre sarà della partita avendo recuperato dal fastidio che lo ha rallentato questi giorni. Paulo Fonseca non avrà a disposizione i lungo degenti Mirante, Zappacosta, Pastore e Zaniolo, da valutare invece Diawara e Pellegrini; nel 4-2-3-1 Fonseca riproporrà Santon a destra in difesa, Pérez sull’out destro in attacco e Mkhitaryan trequartista qualora Pellegrini non dovesse farcela, in ballottaggio anche Kolarov e Spinazzola per la fascia sinistra. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Gent-Roma:

Gent-Roma probabili formazioni:

Probabile formazione Gent (4-3-1-2): Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Marreh; Niangbo; David, Bezus.

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Manici, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Pérez, Mkhitaryan, Kluyvert; Dzeko.

Gent-Roma quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.00 3.50 2.25 2.10 1.65 1.55 2.30 3.00 3.50 2.20 2.10 1.65 1.55 2.30 3.07 3.45 2.25 2.16 1.62 1.50 2.42

Il GOAL ci sembra la puntata migliore

Gent-Roma dove vederla in TV

L’Europa League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Calcio Uno alle ore 21:00.

