Augsburg-Borussia: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

L’Augsburg, un punto nelle ultime tre partite, ha bisogno di invertire la marcia per non trovarsi coinvolto nella zona retrocessione. Discorso diverso per il Borussia Monchengladbach che arriva a questa sfida dopo il pareggio subito in extremis dall’Hoffenheim. Padroni di casa con il 4-4-2. Tra i pali Koubek protetto dalla coppia centrale formata da Uduokhai e Gouweleeuw mentre le corsie agiranno Jedvaj e Framberger che si alterneranno nella fase di spinta. In mezzo al campo l’intelligenza di Baier e la forza fisica di Khedira con due come Richter e Max a dare qualità al centrocampo. In avanti spazio a Niederlechner e Jensen. Ospiti che risponderanno con il consueto 4-2-3-1. In porta spazio a Sommer con la linea difensiva guidata da Ginter al cui fianco ci sarà Elvedi; le corsie saranno presidiate da Lainer e Wendt. Davanti la difesa l’intelligenza di Neuhaus e la qualità di Zakaria. Trequarti con Stindl e due come Hofmann e Thuram sulle corsie. In avanti spazio a Plea. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Augsburg-Borussia:

Augsburg-Borussia probabili formazioni:

Probabile formazione Augsburg (4-4-2): Koubek; Jedvaj, Uduokhai, Gouweleeuw, Framberger; Richter, Khedira, Baier, Max; Niederlechner, Jensen.

Probabile formazione Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Zakaria, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Plea.

Augsburg-Borussia quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.50 3.80 2.00 2.25 1.57 1.50 2.40 3.50 3.70 1.95 2.30 1.57 1.50 2.40 3.52 3.75 2.00 2.35 1.55 1.47 2.56

Per questa sfida consigliamo due tipologie di scommesse: l’Over2.5 quotato tra l’1.55 e l’1.57 e il Goal la cui variazione va dall’1.47 all’1.50.

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!

Augsburg-Borussia dove vederla in TV

Per quanto riguarda la partita tra Augsburg e Borussia non è prevista nessuna copertura televisiva.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.