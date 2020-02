Proseguono gli ottavi di finale di Champions League. Il secondo blocco, formato da altre quattro gare, verrà giocato in questa settimana, precisamente martedì 25 e mercoledì 26 gennaio, tutte alle ore 21:00. Le partite disputate il primo giorno saranno Chelsea-Bayern Monaco, a Stamford Bridge, e Napoli-Barcellona, con gli azzurri pronti a sfidare Messi e compagnia. Il giorno successivo scenderà in campo la Juventus, che giocherà in casa del Lione. Contemporaneamente si giocherà il match tra Real Madrid e Manchester City, al Santiago Bernabeu. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City:

Real Madrid-Manchester City probabili formazioni:

Probabile formazione Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius.

Probabile formazione Manchester City (4-3-3):Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; de Bruyne, Rodri, Gundogan; Silva, Aguero, Gabriel Jesus.

Real Madrid-Manchester City quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.70 3.60 2.40 2.25 1.57 1.55 2.40 2.65 3.70 2.35 2.30 1.57 1.50 2.40 2.69 3.70 2.45 2.43 1.52 1.47 2.57

Real Madrid-Manchester City dove vederla in TV

La partita di Champions League sarà in esclusiva su SkySportFootball, ma la potrete anche seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo.

