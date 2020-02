Real Madrid-Barcellona: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Real Madrid, un punto nelle ultime due partite, deve riprendere il cammino interrotto contro il Celta Vigo se vuole tornare in testa alla classifica dopo essere stato superato dal Barcellona; i blaugrana arrivano a questa super sfida da quattro vittorie consecutive e cercano altri tre punti per allungare sui rivali. Al Bernabeu si gioca un Clásico decisivo per la lotta al titolo. Per capire come scenderanno in campo i padroni di casa, non tanto nel modulo quanto negli interpreti, bisognerà aspettare il match di andata degli ottavi di Champions League contro il Manchester City in una sfida che promette scintille. Impegnato in Europa anche il Barcellona; i ragazzi di Setién saranno impegnati al San Paolo per l’andata degli ottavi di finale. La prima di Messi nella terra di Maradona. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Real Madrid-Barcellona:

Real Madrid-Barcellona probabili formazioni:

Probabile formazione Real Madrid: In attesa del match di Champions League contro il Manchester City.

Probabile formazione Barcellona: In attesa del match di Champions League contro il Napoli.

Real Madrid-Barcellona quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.30 3.75 2.87 2.20 1.60 1.53 2.37 2.25 3.70 2.85 2.25 1.60 1.53 2.35 2.30 3.55 2.99 2.30 1.57 1.47 2.56

Per questa sfida consigliamo due tipologie di scommesse: l’Over2.5 quotato tra l’1.57 e l’1.60 e il Goal la cui variazione va dall’1.47 all’1.53.

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!

Real Madrid-Barcellona dove vederla in TV

La partita tra Real Madrid e Barcellona verrà trasmessa su Dazn.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.