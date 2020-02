Si chiude il sipario sui sedicesimi di Europa League! Si prosegue con la fase ad eliminazione diretta ed il ritorno dei sedicesimi di finale si giocherà tra mercoledì 26 febbraio e giovedì 27 febbraio in tre tranche: un match di mercoledì alle 18:00, sette match alle 18:55 ed otto alle 21.00. Alle 18:55 del giovedì toccherà alla Roma che dovrà andare a Gand per affrontare il Gent, cercando di mantenere il risultato maturato all’andata (1-0) e possibilmente migliorarlo. Alle 21:00, sempre del giovedì, sarà la volta dell’Inter di Conte che in quel di San Siro dovrà difendere il 2-0 ottenuto a Razgrad. Vi ricordiamo di seguire la nostra pagina Facebook, quella Instagram e dare un’occhiata alla nostra sezione Radio per tutte le novità! Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Europa League:

Probabili formazioni Europa League: Sedicesimi di finale – ritorno

Siviglia-Cluj, giovedì 27 febbraio h. 21:00

Probabile formazione Siviglia (4-3-3): Vaclik; Navas, Gomez, Carlos, Reguilon; Vazquez, Fernando, Banega; Suso, En-Nesyri, Nolito.

Probabile formazione Cluj (4-3-3): Aurlaskis; Burca, Vinicius, Boli, Camora; Itu, Bordeianu, Djokovic; Deac, Omrani, Costache.

Manchester United-Brugge, giovedì 27 febbraio h. 21:00

Probabile formazione Manchester United (3-4-1-2): Romero; Lindelof, Maguire, Jones; Dalot, Fred, Matic, Williams; Fernandes; Ighalo, Greenwood.

Probabile formazione Club Brugge (3-5-2): Mignolet; Mata, Mechele, Deli; Vormer, Diatta, Alvarez, Vanaken, Sobol; De Ketelaere, Krmencik.

Salisburgo-Eintracht Francoforte, giovedì 27 febbraio h. 21:00

Probabile formazione Salisburgo (3-4-1-2): Stankovic; Ramalho, Onguene, Wober; Farkas, Mwepu, Junuzovic, Ulmer; Okugawa; Daka, Hwang.

Probabile formazione Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Trapp; Touré, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Sow, Rode; Chandler, Gacinovic, Kostic; Silva.

Celtic Glasgow-Copenaghen, giovedì 27 febbraio h. 21:00

Probabile formazione Celtic Glasgow (3-5-2): Forster; Ajer, Simunovic, Julien; Forrest, Ntcham, Brown, McGregor, Taylor; Griffiths, Edouard.

Probabile formazione Copenaghen (4-4-2): Johnsson; Varela, Sotirios, Bjelland, Bengtsson; Falk, Stage, Zeca, Daramy; N’Doye, Santos.

Ajax-Getafe, giovedì 27 febbraio h. 21:00

Probabile formazione Ajax (4-3-3): Onana; Dest, Veltman, Martinez, Tagliafico; Van de Beek, Gravenberch, Eiting; Tadic, Babel, Promes.

Probabile formazione Getafe (4-4-2): Soria; Nyom, Dakonam, Etxeita, Olivera; Etebo, Arambarri, Maksimovic, Cuccurella; Mata, Molina.

Inter-Ludogorets, giovedì 27 febbraio h. 21:00

Probabile formazione Inter (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchéz.

Probabile formazione Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Anicet, Badji; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Keseru.

Benfica-Shaktar Donetsk, giovedì 27 febbraio h. 21:00

Probabile formazione Benfica (4-4-2): Vlachodimos; Almeida, Dias, Ferreira, Grimaldo; Pizzi, Weigl, Taarabt, Silva; Ciquinho, Carlos.

Probabile formazione Shaktar Donetsk (4-1-4-1): Pyatov; Krivtsov, Matviienko, Ismaily; Stepanenko; Martins, Kovalenko, Patrick, Taison; Moraes.

Arsenal-Olympiakos, giovedì 27 febbraio h. 21:00

Probabile formazione Arsenal (4-1-4-1): Leno; Maitland-Niles, Mustafi, Marì, Kolasinac; Torreira; Pépé, Ceballos, Willock, Martinelli; Nketiah.

Probabile formazione Olympiakos (4-4-2): Sà; Elabdellaoui, Ba, Semedo, Tsimikas; Valbuena, Bouchalakis, Guilherme, Fortounis; El-Arabi, Soudani.

Basaksehir-Sporting Lisbona, giovedì 27 febbraio h. 18:55

Probabile formazione Istanbul Basaksehir (4-4-2): Gunok; Caiçara; Skrtel, Epureanu, Clichy; Visca, Takdemir, Kahveci, Elia; Crivelli, Ba.

Probabile formazione Sporting Lisbona (4-3-3): Maximiano; Ristovski, Coates, Neto, Mathieu; Battaglia, Doumbia, Wendel; Camacho, Sporar, Vietto.

Espanyol-Wolverhampton, giovedì 27 febbraio h. 18:55

Probabile formazione Espanyol (4-2-3-1): D. Lopez; J. Lopez, Cabrera, Bernardo, Vila; Sanchéz, Roca; Lei, Darder, Embarba; Calleri.

Probabile formazione Wolverhampton (3-5-2): Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Gibbs-White, Neves, Moutinho, Vinagre; Jota, Jimenez.

LASK-AZ Alkmaar, giovedì 27 febbraio h. 18:55

Probabile formazione LASK (3-4-3): Schlager; Wiesinger, Trauner, Filipovic; Ranftl, Holland, Michorl, Renner; Goiginger, Raguz, Frieser.

Probabile formazione AZ Alkmaar (4-3-3): Bizot; Svensson, Leeuwin, Wujtens, Ouwejan; Clasie, de Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi.

Porto-Bayer Leverkusen, giovedì 27 febbraio h. 18:55

Probabile formazione Porto (4-2-3-1): Marchesin; Corona, Pepe, Marcano, Telles; Uribe, Oliveira; Marega, Otavio, Diaz; Tiquinho.

Probabile formazione Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tah, S. Bender, Tapsoba; Bellarabi, Amiri, L. Bender, Sinkgraven; Havertz, Volland, Diaby.

Basilea-Apoel Nicosia, giovedì 27 febbraio h. 18:55

Probabile formazione Basilea (4-1-4-1): Omlin; Widmer, Comert, Alderete, Riveros; Xhaka; Stocker, Frei, Zuffi, Bua; Arthur.

Probabile formazione Apoel Nicosia (4-3-3): Belec; Mihajlovic, Merkis, Savic, Ioannou; Souza, Alec, Matic; Al Tamari, Plavovic, Jakolis.

Malmo-Wolfsburg, giovedì 27 febbraio h. 18:55

Probabile formazione Malmo (5-4-1): Dahlin; Larsson, Nilsson, Bengtsson, Safari, Rieks; Rakip, Christiansen, Innocent, Traustason; Rosenberg.

Probabile formazione Wolfsburg (4-3-3): Casteels; Mbabu, Knoche, Brooks, Roussillon; Schlager, Guilavogui, Arnold; Steffen, Weghorst, Mehmedi.

Gent-Roma, giovedì 27 febbraio h. 18:55

Probabile formazione Gent (4-3-1-2): Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Marreh; Niangbo; David, Bezus.

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Manici, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Pérez, Mkhitaryan, Kluyvert; Dzeko.

Braga-Rangers Glasgow, mercoledì 26 h. 18.00

Probabile formazione Sporting Braga (3-4-2-1): Matheus; Walace, Viana, Carmo; Esgaio, Palhinha, A. Horta, Sequeira; R. Horta, Trinçao; Paulinho.

Probabile formazione Rangers Glasgow (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Katic, Halliday; Jack, Davis, Arfield; Hagi, Morelos, Kent.