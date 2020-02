Probabili formazioni Champions League: ottavi di finale

Proseguono gli ottavi di finale di Champions League. Il secondo blocco, formato da altre quattro gare, verrà giocato in questa settimana, precisamente martedì 25 e mercoledì 26 gennaio, tutte alle ore 21:00. Le partite disputate il primo giorno saranno Chelsea-Bayern Monaco, a Stamford Bridge, e Napoli-Barcellona, con gli azzurri pronti a sfidare Messi e compagnia. Il giorno successivo scenderà in campo la Juventus, che giocherà in casa del Lione. Contemporaneamente si giocherà il match tra Real Madrid e Manchester City, al Santiago Bernabeu. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Champions League:

Probabili formazioni ottavi di finale di Champions League:

CHELSEA-BAYERN MONACO

martedì 25 gennaio ore 21:00

Probabile formazione Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Alonso, Jorginho, Kovacic, Emerson Palmieri; Willian, Barkley; Giroud.

Probabile formazione Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcantara, Kimmich; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

NAPOLI-BARCELLONA

martedì 25 gennaio ore 21:00

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Ansu Fati.



LIONE-JUVENTUS

mercoledì 26 gennaio ore 21:00

Probabile formazione Lione (3-4-1-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Terrier, Ekambi, B.Traoré.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

REAL MADRID-MANCHESTER CITY

mercoledì 26 gennaio ore 21:00

Probabile formazione Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius.

Probabile formazione Manchester City (4-3-3):Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; de Bruyne, Rodri, Gundogan; Silva, Aguero, Gabriel Jesus.

