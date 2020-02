Colonia-Schalke: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Colonia, grazie al successo sul campo dell’Hertha, ha conquistato tre punti importanti per la salvezza. Diverso il discorso per lo Schalke che arriva a questo appuntamento da tre pareggi, due sconfitte e la necessità di cambiare marcia. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Horn protetto dalla coppia difensiva formata da Leistner e Mere mentre le corsie saranno presidiate da Ehizibue e Schmitz il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Skhiri e la forza fisica garantita da Rexhbecaj. Trequarti con Uth e due come Kainz e Jakobs sulle corsie. In avanti spazio a Cordoba. Ospiti con il 3-4-1-2. In porta spazio a Nubel con Mascarell a guidare il terzetto difensivo; ai suoi lati agiranno Kabak e Nastasic. In mezzo al campo il dinamismo di Serdar e la forza fisica di McKennie; fondamentali i due esterni, Kenny e Oczipka, a svolgere entrambe le fasi di gioco. Sulla trequarti Harit a supportare la coppia Kutucu e Raman. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Colonia-Schalke:

Colonia-Schalke probabili formazioni:

Probabile formazione Colonia (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Leistner, Mere, Schmitz; Skhiri, Rexhbecaj; Kainz, Uth, Jakobs; Cordoba.

Probabile Formazione Schalke (3-4-1-2): Nubel; Kabak, Mascarell, Nastasic; Kenny, McKennie, Serdar, Oczipka; Harit; Kutucu, Raman.

Colonia-Schalke quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.25 3.50 3.10 2.00 1.72 1.61 2.20 2.30 3.40 2.90 2.00 1.75 1.60 2.20 2.32 3.40 3.07 2.00 1.75 1.58 2.28

Per questa sfida consigliamo il Goal tra l’1.58 e l’1.61.

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!

Colonia-Schalke dove vederla in TV

La partita tra Colonia e Schalke verrà trasmessa su Sky Sport Arena.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.