Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020: 24° giornata

Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020 – Il ventiquattresimo turno di Bundesliga inizierà venerdì 24 febbraio alle 20.30 con l’anticipo tra Hertha Berlino e Fortuna Dusseldorf. Nella giornata di sabato si disputeranno cinque partite tra cui Borussia Dortmund-Friburgo e Hoffenheim-Bayern Monaco (entrambe alle 15.30). Domenica si giocheranno Union Berlino-Wolfsburg, Lipsia-Leverkusen e Werder Brema-Eintracht. Per seguirci basta andare sulla nostra pagina Twitch, nella sezione dedicata o visitare la pagina Spreaker. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della Bundesliga:

Probabili formazioni Bundesliga 24° giornata:

DUSSELDORF-HERTHA

venerdì 21 febbraio ore 20.30

Probabile formazione Dusseldorf (3-5-2): Kastenmeier; Giesselmann, Jorgensen, Ayhan; Zimmermann, Stoger, Bodzek, Berisha, Thommy; Karaman, Hennings.

Probabile formazione Hertha (3-5-2): Jarstein; Stark, Boyata, Rekik; Mittelstadt, Maier, Ascacibar, Grujic, Wolf; Lukebakio, Piatek.

AUGSBURG-MONCHENGLADBACH

sabato 29 febbraio ore 15:30

Probabile formazione Augsburg (4-4-2): Koubek; Jedvaj, Uduokhai, Gouweleeuw, Framberger; Richter, Khedira, Baier, Max; Niederlechner, Jensen.

Probabile formazione Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Zakaria, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Plea

DORTMUND-FRIBURGO

sabato 29 febbraio ore 15:30

Probabile formazione Dortmund (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Guerreiro, Can, Witsel, Hakimi; Hazard, Haaland, Sancho.

Probabile formazione Friburgo (4-2-3-1): Schwolow; Schmid, Gulde, Koch, Gunter; Haberer, Hofler; Kwon, Waldschmidt, Grifo; Holer.

HOFFENHEIM-BAYERN MONACO

sabato 29 febbraio ore 15:30

Probabile formazione Hoffenheim (4-2-3-1): Baumann; Rudy, Nordtveit, Hubner, Zuber; Grillitsch, Samassekou; Skov, Baumgartner, Bruun Larsen; Bebou.

Probabile formazione Bayern Monaco: In attesa della sfida di Champions League con il Chelsea.

MAINZ-PADERBORN

sabato 29 febbraio ore 15:30

Probabile formazione Mainz (3-4-3): Zentner; Pierre-Gabriel, Bruma, Niakhate; Baku, Barreiro Martins, Latza, Brosinski; Oztunali, Szalai, Quaison.

Probabile formazione Paderborn (4-4-2): Zingerle; Jans, Strohdiek, Schonlau, Fridjonsson; Antwi-Adjej, Gjasula, Vasiliadis, Proger; Mamba, Srbeny.

COLONIA-SCHALKE

sabato 29 febbraio ore 18:30

Probabile formazione Colonia (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Leistner, Mere, Schmitz; Skhiri, Rexhbecaj; Kainz, Uth, Jakobs; Cordoba.

Probabile Formazione Schalke (3-4-1-2): Nubel; Kabak, Mascarell, Nastasic; Kenny, McKennie, Serdar, Oczipka; Harit; Kutucu, Raman.

UNION BERLINO-WOLFSBURG

domenica 01 marzo ore 13:30

Probabile formazione Union Berlino (3-4-2-1): Gikiewicz; Subotic, Schlotterbeck, Friedrich; Lenz, Andrich, Gentner, Trimmel; Bulter, Malli; Andersson.

Probabile formazione Wolfsburg: In attesa della sfida di Europa League con il Malmo.

LIPSIA-LEVERKUSEN

domenica 01 marzo ore 15.30

Probabile Formazione Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Angelino, Laimer, Sabitzer, Mukiele; Nkunku, Werner; Schick.

Probabile formazione Bayer Leverkusen: In attesa della sfida di Europa League con il Porto.



WERDER BREMA-FRANCOFORTE

domenica 01 marzo ore 18.00

Probabile formazione Werder Brema (3-4-3): Pavlenka; Veljkovic, Toprak, Moisander; Gebre Selassie, Klaassen, Bittencourt, Augustinsson; Osako, Selke, Rashica.

Probabile formazione Eintracht Francoforte: In attesa della partita di Europa League con il Salisburgo.

Portare un cognome pesante non è semplice, ne sanno qualcosa Simeone, Chiesa e Kluyvert (solo per citarne alcuni), ne sa sicuramente altrettanto anche Marcus Thuram. Il cognome Thuram è un’eredità pesante per Marcus, la stella meno brillante di un firmamento fatto di trofei e talento nel segno di Lilian, ma il ventiduenne attaccante del Gladbach sta già facendo grandi cose. Caratteristiche, numeri e storia, abbiamo presentato così Marcus Thuram nel podcast settimanale riguardante l’universo Bundesliga.