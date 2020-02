Probabili formazioni Premier League 2019/2020: 28° giornata

Probabili formazioni Premier League 2019/2020 – la ventottesima giornata di Premier League si giocherà tra venerdì 28 febbraio e domenica 1 marzo. I match più interessanti di questa giornata sono sicuramente Everton-Manchester United e Tottenham-Wolverhampton di domenica 1 marzo. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della ventottesima giornata di Premier League.

Probabili formazioni Premier League: 28° giornata

NORWICH-LEICESTER

Venerdì 28 febbraio ore 21:00

Probabile formazione Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Zimmermann, Hanley, Lewis; Tettey, McLean; Buendia, Duda, Cantwell; Pukki.

Probabile formazione Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwel; Choudury, Tielemans; Ayoze, Maddison, Barnes; Vardy.

BRIGHTON-CYSTAL PALACE

sabato 29 febbraio ore 13:30

Probabile formazione Brighton (4-3-2-1): Ryan; Alzate, Webster, Dunk, Burn; Propper, Stephens, Mooy; Gross, Trossard; Murray.

Probabile formazione Crystal Palace (4-2-3-1): Guaita; Ward, Dann, Cahill, van Aanholt; McCarthy, McArthur; Ayew, Milivojevic, Zaha; Benteke.

BOURNEMOUTH-CHELSEA

sabato 29 febbraio ore 16:00

Probabile formazione Bournemouth (4-3-3): Ramsdale; Smith, Francis, Aké, Rico; Billing, Lerma, Gosling; H. Wilson, C. Wilson, Fraser.

Probabile formazione Chelsea (4-2-3-1): Caballero; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Kovacic, Jorginho; Hudson-Odoi, Mount, Willian; Abraham.

NEWCASTLE-BURNLEY

Sabato 29 febbraio ore 16:00

Probabile formazione Newcastle (3-5-2): Dubravka; Fernandez, Lascelles, Schar; Lazaro, Almiron, Hayden, Bentaleb, Rose; Joelinton, Saint-Maximin.

Probabile formazione Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Cork, Westwood, McNeil; Rodriguez, Vydra.

WEST HAM-SOUTHAMPTON

Sabato 29 febbraio ore 16:00

Probabile formazione West Ham (3-5-2): Fabianski; Diop, Ogbonna, Cresswell; Fredericks, Soucek, Rice, Noble, Masuaku; Antonio, Haller.

Probabile formazione Southampton (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand; Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg, Armstrong; Ings, Long.

WATFORD-LIVERPOOL

Sabato 29 febbraio ore 18:30

Probabile formazione Watford (4-2-3-1): Foster; Mariappa, Kabasele, Cathcart, Masina; Hughes, Capoue; Sarr, Doucouré, Deulofeu; Deeney.

Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

EVERTON-MANCHESTER UNITED

Domenica 1 marzo ore 15:00

Probabile formazione Everton (4-4-2): Pickford; Coleman, Mina, Holgate, Digne; Sidibé, Sigurdsson, Delph, Bernard; Calvert-Lewin, Richarlison.

Probabile formazione Manchester United (3-4-1-2): De Gea; Lindelof, Maguire, Bailly; Wan-Bissaka, Fred, Matic, Shaw; Fernandes; James, Martial.

TOTTENHAM-WOLVERHAMPTON

Domenica 1 marzo ore 15:00

Probabile formazione Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Davynson, Davies; Lo Celso, Winks; Lamela, Alli, Bergwijn; Moura.

Probabile formazione Wolverhampton (3-4-3): Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traoré, Jimenez, Jota.

“Ammetto di essere bravo a spendere soldi, ma una vita di ricchezza sfrenata non mi ha certo insegnato a gestirli!”, così parlò quel grand’uomo di Tyrion Lannister. Ora per il City il troppo denaro e la sua mala gestione sono diventati problemi non da poco: già quattro anni fa dovettero patteggiare con l’UEFA stringendo un settlement agreement per riportare il bilancio del club a cifre più consone, ora il giornale Der Spiegel ha fatto luce sull’ennesima grana economica del club governato dallo sceicco Mansour… questa volta si parla di introiti illegali passati da società di proprietà di Mansour stesso ad altre che sponsorizzano il City. Nel podcast tematico riguardante l’universo Premier League abbiamo parlato del presente e del futuro del City e dei suoi dipendenti di spicco.