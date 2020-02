Bologna-Udinese: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La giornata numero 25 di Serie A è alle porte e verrà disputata tra venerdì 21 e domenica 23 febbraio. Si inizierà venerdì con la partita tra Brescia e Napoli. Sabato i tre anticipi: alle ore 15:00 Bologna-Udinese, alle 18:00 la Juventus di Sarri giocherà in casa della SPAL, mentre alle ore 20:45 match di spessore tra Fiorentina e Milan. La domenica, alle 12:30, la Lazio in cerca di punti Scudetto affronterà il Genoa, a Marassi. Alle 15:00 tre partite con Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Torino-Lecce. Alle ore 18:00 la Roma di Fonseca scenderà in campo allo Stadio Olimpico, affrontando il Lecce che arriva da tre vittorie consecutive. Il turno si chiuederà con il posticipo della domenica, alle 20:45, in cui saranno protagoniste l’Inter di Antonio Conte e la Sampdoria di Claudio Ranieri.Andiamo ora, nello specifico, a vedere le probabili formazioni e le quote di Bologna-Udinese:

Bologna-Udinese probabili formazioni:

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Dominguez, Poli; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Bologna-Udinese quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.90 3.50 4.00 1.85 1.85 1.72 2.00 1.90 3.50 3.90 1.90 1.83 1.72 2.00 1.98 3.40 3.99 1.89 1.85 1.65 2.15

Bologna-Udinese dove vederla in TV

La partita tra Bologna ed Udinese sarà trasmessa su SkySportSerieA.

