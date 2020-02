Barcellona-Eibar: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Barcellona, dopo il successo sul Getafe, si è portato a meno uno dal primo posto e ora punta al sorpasso. L’Eibar ha bisogno di punti salvezza ma al Camp Nou non sarà per nulla semplice. Padroni di casa che scenderanno in campo con il solito 4-3-3. Tra i pali ter Stegen con la linea difensiva guidata da Pique al cui fianco agirà Umtiti mentre le corsie vedranno la presenza di Junior Firpo e Semedo il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Busquets con De Jong e Arthur a dare tanta qualità al reparto. In avanti Messi con Griezmann e Fati. Ospiti che risponderanno con il 4-2-3-1. Tra i pali Dmitrovic protetto dalla coppia centrale Paulo-Burgos mentre le corsie vedranno la presenza di Cote e Arbilla che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In mezzo al campo Edu Expósito e Diop a dare tanta forza fisica. Trequarti con Orellana in mezzo e due come Inui e Pedro Leon sulle corsie. L’unica punta sarà Sergi Enrich. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Barcellona-Eibar:

Barcellona-Eibar probabili formazioni:

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Junior Firpo, Pique, Umtiti, Semedo; De Jong, Busquets, Arthur; Fati, Griezmann, Messi.

Probabile formazione Eibar (4-2-3-1): Dmitrovic; Cote, Paulo, Burgos, Arbilla; Edu Expósito, Diop; Inui, Orellana, Pedro Leon; Sergi Enrich.

Barcellona-Eibar quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.20 7.00 13.00 2.80 1.37 1.90 1.80 1.20 6.50 12.50 2.95 1.36 1.85 1.85 1.19 7.05 14.50 3.03 1.35 1.89 1.85

Barcellona che parte favorito con l’uno quotato tra l’1.19 e l’1.20. Consigliamo anche l’Over2.5 la cui variazione va dall’1.35 all’1.37.

Barcellona-Eibar dove vederla in TV

La partita tra Barcellona e Eibar verrà trasmessa su Dazn.

