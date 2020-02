Atletico Madrid-Villarreal: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

L’Atletico Madrid, quattro punti nelle ultime due partite, è tornato prepotentemente in corsa per il quarto posto e ora cerca quella continuità necessaria per ottenere la qualificazione Champions. Il Villarreal arriva dal due a uno contro il Levante e cerca il sorpasso sui ragazzi di Simeone. I padroni di casa si schiereranno con il 4-4-2. In porta spazio a Oblak protetto dalla coppia centrale formata da Savic e Felipe più due come Vrsaljko e Lodi ad alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo la forza fisica di Thomas e l’intelligenza tattica di Saul mentre sulle corsie agiranno Lemar e Koke. In avanti con Correa spazio a Morata. Gli ospiti risponderanno con il solito 4-3-3. Tra i pali Asenjo protetto dalla coppia difensiva formata da Pau Torres e Albiol mentre sulle corsie agiranno Rubén Peña e Mario il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Iborra coadiuvato dalla qualità di Cazorla e la forza fisica garantita da Trigueros. La punta, Alcácer, avrà il supporto ai lati da Moi Gomez e Gerard. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Atletico Madrid-Villarreal:

Atletico Madrid-Villarreal probabili formazioni:

Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Lemar, Thomas, Saul, Koke; Correa, Morata.

Probabile formazione Villarreal (4-3-3): Asenjo; Rubén Peña, Pau Torres, Albiol, Mario; Cazorla, Iborra, Trigueros; Moi Gomez, Alcácer, Gerard.

Atletico Madrid-Villarreal quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendeza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.66 3.75 5.50 1.72 2.00 1.95 1.75 1.60 3.80 5.50 1.75 2.00 2.05 1.70 1.68 3.65 5.53 1.73 2.03 1.92 1.82

Atletico Madrid favorito con l’uno quotato tra l’1.60 e l’1.68.

Atletico Madrid-Villarreal dove vederla in TV

La partita tra Atletico Madrid e Villarreal verrà trasmessa su Dazn.

