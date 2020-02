Werder Brema-Dortmund: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Werder Brema, quattro sconfitte consecutive, ha bisogno di un miracolo se vuole raggiungere la salvezza. Molto diverso il discorso per il Borussia Dortmund reduce dal quattro a zero con l’Eintracht Francoforte e alla ricerca di quella continuità necessaria per conquistare il titolo. I padroni di casa scenderanno in campo con il classico 3-4-3. In porta spazio a Pavlenka con Veljkovic a guidare il terzetto difensivo; ai suoi lati agiranno Toprak e Moisander. In mezzo al campo la qualità di Klaassen e il dinamismo garantito da Eggestein; fondamentali i due esterni, Gebre Selassie e Friedl, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In avanti Osako sarà coadiuvato, ai lati, da Bittencourt e Rashica. Per quanto riguarda il sistema di gioco del Borussia Dortmund bisognerà aspettare l’andata degli ottavi di finale di Champions League dove il BVB affronterà il PSG in un match che si preannuncia spettacolare. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Werder Brema-Dortmund:

Werder Brema-Dortmund probabili formazioni:

Probabile formazione Werder Brema (3-4-3): Pavlenka; Toprak, Veljkovic, Moisander; Gebre Selassie, Klaassen, Eggestein, Friedl; Bittencourt, Osako, Rashica.

Probabile formazione Dortmund: In attesa del match di Champions League contro il PSG

Werder Brema-Dortmund quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 6.50 5.00 1.42 3.20 1.30 1.47 2.50 6.25 5.00 1.40 3.10 1.34 1.50 2.40 6.65 5.10 1.42 3.20 1.32 1.45 2.62

Il Borussia Dortmund parte favorito con il due quotato tra l’1.40 e l’1.42. Consigliamo anche l’Over2.5 la cui variazione va dall’1.30 all’1.34 e il Goal quotato tra l’1.45 e l’1.50.

Werder Brema-Dortmund dove vederla in TV

La partita tra Werder Brema e Dortmund verrà trasmessa su Sky Sport Football.

