Valladolid-Espanyol: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Valladolid, una vittoria nelle ultime cinque giornate, ha bisogno di cambiare marcia per restare il più a lungo possibile fuori dalla zona retrocessione. L’Espanyol, quattro punti nelle ultime due giornate, vuole continuare a risalire per raggiungere la salvezza. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-4-2. Tra i pali Masip protetto dalla coppia centrale formata da Salisu e Olivas con Garcia e Moyano ad alternarsi nella fase di spinta sulle corsie. In mezzo al campo ci sarà l’intelligenza tattica di Alcaraz e la forza fisica di Michel con due come Villa e Plano a creare superiorità numerica sugli esterni. In avanti spazio a Unal e Guardiola. Per capire come scenderà l’Espanyol bisognerà aspettare la gara contro il Wolverhampton, valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Valladolid-Espanyol:

Valladolid-Espanyol probabili formazioni:

Probabile formazione Valladolid (4-4-2): Masip; Garcia, Salisu, Olivas, Moyano; Villa, Alcaraz, Michel, Plano; Unal, Guardiola.

Probabile formazione Espanyol: In attesa del match di Europa League con il Wolverhampton.

Valladolid-Espanyol quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendeza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.70 3.00 2.90 1.47 2.50 2.10 1.65 2.50 2.95 3.00 1.48 2.55 2.15 1.62 2.70 2.90 2.99 1.45 2.63 2.07 1.70

Consigliamo l’uno quotato tra il 2.50 e il 2.70.

Valladolid-Espanyol dove vederla in TV

La partita tra Valladolid e Espanyol verrà trasmessa su Dazn.

Resta aggiornato su tutte le quote e le formazioni con RadioGoal24!

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.