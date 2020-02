Getafe-Siviglia: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Getafe, dopo quattro vittorie consecutive, ha perso contro il Barcellona nell’ultimo turno per due a uno. Un passo falso che non compromette il cammino, decisamente ottimo, di una squadra che vuole la qualificazione alla prossima Champions. Diverso il discorso per il Siviglia. I ragazzi di Lopetegui non vincono dal venticinque gennaio scorso quando si imposero due a zero contro il Granada; da allora due pareggi, una sconfitta e la necessità di cambiare marcia per non perdere di vista il quarto posto. Per capire come scenderanno in campo i padroni di casa bisognerà aspettare la sfida di Europa League contro l’Ajax valida per l’andata dei sedicesimi di finale. Impegnato in infrasettimanale anche il Siviglia che dovrà vederla con il Cluj ne primo turno ad eliminazione diretta della competizione internazionale. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Getafe-Siviglia:

Getafe-Siviglia probabili formazioni:

Probabile formazione Getafe: In attesa del match di Europa League con l’Ajax.

Probabile formazione Siviglia: In attesa del match di Europa League con il Cluj.

Getafe-Siviglia quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendeza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.37 3.10 3.25 1.53 2.37 2.00 1.72 2.30 3.10 3.25 1.57 2.30 1.95 1.75 2.43 3.05 3.21 1.53 2.40 1.98 1.77

Per questa delicatissima sfida consigliamo il Goal la cui variazione va dall’1.95 al 2.00.

Getafe-Siviglia dove vederla in TV

La partita tra Getafe e Siviglia verrà trasmessa su Dazn.

