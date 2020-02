Friburgo-Dusseldorf: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Friburgo, reduce dal pareggio con l’Augsburg, ha assoluto bisogno di conquistare la vittoria per restare in scia sesto posto (valido per la qualificazione alla prossima Europa League). Il Dusseldorf ha bisogno del successo per raggiungere l’obiettivo della salvezza. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-4-2. In porta spazio a Schwolow protetto dalla coppia centrale Koch-Gulde mentre le corsie saranno presidiate da Schmid e Gunter il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. Centrocampo con Hofler e Abrashi a garantire intelligenza e forza fisica; Haberer e Grifo invece, dovranno accompagnare la coppia offensiva composta da Holer e Waldschmidt. Ospiti che risponderanno con il 3-5-2. Tra i pali Kastenmeier con Jorgensen a guidare il terzetto difensivo; ai suoi lati Kasim e Ayhan. In mezzo al campo la qualità di Stoger con due come Morales e Berisha a dare quantità e dinamismo; fondamentali i due esterni, Zimmermann e Thommy, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. Davanti spazio alla coppia Ampomah e Hennings. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Friburgo-Dusseldorf:

Friburgo-Dusseldorf probabili formazioni:

Probabile formazione Friburgo (4-4-2): Schwolow; Schmid, Gulde, Koch, Gunter; Haberer, Hofler, Abrashi, Grifo; Holer, Waldschmidt.

Probabile formazione Dusseldorf (3-5-2): Kastenmeier; Kasim, Jorgensen, Ayhan; Zimmermann, Morales, Stoger, Berisha, Thommy; Ampomah, Hennings.

Friburgo-Dusseldorf quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendeza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.00 3.50 3.75 2.00 1.72 1.65 2.10 2.00 3.50 3.50 2.00 1.75 1.65 2.10 2.00 3.45 3.84 2.03 1.73 1.62 2.20

Consigliamo due tipologie di scommesse: l’Over2.5 tra l’1.72 e l’1.75 e il Goal la cui variazione va dall’1.62 all’1.65.

Fiburgo-Dusseldorf dove vederla in TV

Per quanto riguarda la partita tra Friburgo e Dusseldorf non è prevista nessuna copertura televisiva.

Resta aggiornato su tutte le quote e le formazioni con RadioGoal24!

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.