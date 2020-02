Borussia-Hoffenheim: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Borussia Monchengladbach, reduce dal successo esterno sul campo del Dusseldorf, vuole continuare a vincere per restare nelle zone alte della classifica. L’Hoffenheim, dopo due sconfitte consecutive, deve riprendere a marciare se non vuole perdere ulteriore terreno dal sesto posto. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-3. In porta Sommer con Strobl a guidare il terzetto difensivo; ai suoi lati agiranno Ginter e Elvedi. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Neuhaus e la qualità di Zakaria; fondamentali i due esterni, Wendt e Lainer, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. La punta, Stindl, avrà ai suoi lati Thuram e Hofmann. Ospiti che risponderanno con il 3.5-2. Tra i pali spazio a Pentke con Bicakcic a guidare il reparto difensivo; ai suoi lati ci saranno Posch e Hubner. A centrocampo regia affidata a Grillitsch con due come Rudy e Samassekou pronti a dare al reparto sostanza e dinamismo. I due esterni, Kaderabek e Skov, a dover svolgere entrambe le fasi di gioco. In avanti agiranno Dabbur e Kramaric. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Borussia-Hoffenheim:

Borussia-Hoffenheim probabili formazioni:

Probabile formazione Borussia Monchengladbach (3-4-3): Sommer; Ginter, Strobl, Elvedi; Wendt, Zakaria, Neuhaus, Lainer; Thuram, Stindl, Hofmann.

Probabile formazione Hoffenheim (3-5-2): Pentke; Posch, Bicakcic, Hubner; Kaderabek, Rudy, Grillitsch, Samassekou, Skov; Dabbur, Kramaric.

Borussia-Hoffenheim quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.66 4.20 4.75 2.40 1.50 1.55 2.30 1.60 4.00 5.00 2.50 1.50 1.53 2.35 1.67 4.10 4.81 2.53 1.48 1.48 2.53

Il Borussia parte favorito con l’uno quotato tra l’1.60 e l’1.67. Consigliamo anche l’Over2.5 la cui variazione va dall’1.48 all’1.50 e il Goal quotato tra l’1.48 e l’1.55.

Borussia-Hoffenheim dove vederla in TV

La partita tra Borussia e Hoffenheim verrà trasmessa su Sky Sport Collection.

