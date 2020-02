Bayern-Paderborn: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Bayern Monaco è reduce dal successo esterno sul campo del Colonia (quattro a uno il risultato finale) e cerca un altro successo se vuole restare al primo posto della classifica. Il Paderborn, un punto in tre partite, ha bisogno di un vero e proprio miracolo per conquistare punti salvezza. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Neuer protetto dalla coppia difensiva Alaba-Hernandez mentre le corsie saranno presidiate da Davies e Pavard con il secondo maggiormente propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo il dinamismo di Kimmich e l’intelligenza tattica di Alcantara. Trequarti con Muller in mezzo e due come Coman e Gnabry a creare superiorità numerica sulle corsie. L’unica punta sarà, ovviamente, Lewandowski. Ospiti che risponderanno con il 4-3-3, In porta spazio a Zingerle con la linea difensiva guidata da Strohdiek al cui fianco agirà Schonlau mentre le corsie agiranno Jans e Collins. In mezzo al campo regia affidata a Gjasula con Zolinski e Vasiliadis a garantire forza fisica al centrocampo. La punta, Mamba, avrà ai lati Proger e Antwi-Adjej. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Bayern-Paderborn:

Bayern-Paderborn probabili formazioni:

Probabile formazione Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Davies, Alaba, Hernandez, Pavard; Kimmich, Alcantara; Coman, Muller, Gnabry; Lewandowski.

Probabile formazione Paderborn (4-3-3): Zingerle; Jans, Strohdiek, Schonlau, Collins; Zolinski, Gjasula, Vasiliadis; Proger, Mamba, Antwi-Adjej.

Bayern-Paderborn quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendeza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.05 17.00 41.00 4.75 1.15 2.25 1.57 1.04 13.50 29.00 4.75 1.16 2.10 1.65 1.05 14.00 37.00 5.20 1.14 2.30 1.57

Il Bayern Monaco parte nettamente favorito con l’uno quotato tra l’1.04 e l’1.05. Visto la qualità offensiva dei bavaresi consigliamo anche l’Over2.5 la cui variazione va tra l’1.14 e l’1.16.

Bayern-Paderborn dove vederla in TV

La partita tra Bayern e Paderborn verrà trasmessa su Sky Sport Football.

Resta aggiornato su tutte le quote e le formazioni con RadioGoal24!

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.