Probabili formazioni Serie A 2019/2020: 24° giornata

La giornata numero 24 di Serie A è alle porte e verrà disputata tra sabato 15 e lunedì 17 febbraio. Si inizierà sabato con tre anticipi: alle ore 15:00 interessante scontro salvezza tra Lecce e SPAL, alle 18:00 Bologna-Genoa, mentre alle ore 20:45 il big match che vale punti preziosi per l’Europa dei grandi tra Atalanta e Roma. La domenica, alle 12:30, l’Udinese giocherà in casa dell’Hellas Verona. Alle 15:00 tre partite con Sampdoria-Fiorentina, il derby emiliano tra Sassuolo e Parma e la Juventus che cerca punti in casa con il Brescia. Alle ore 18:00 dello stesso giorno luci alla Sardegna Arena per il match tra Cagliari e Napoli. Il posticipo di domenica, alle 20:45, sarà lo scontro per il Tricolore tra Inter e Lazio. Lunedì alle 20:45 il monday night tra Torino e Milan. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della Serie A.

Probabili formazioni Serie A:

LECCE-SPAL

Sabato 15 febbraio ore 15:00

Probabile formazione Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Saponara; Falco, Lapadula.

Probabile formazione SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Valoti, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna.

BOLOGNA-GENOA

Sabato 15 febbraio ore 18:00

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Skov Olsen; Palacio.

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ankersen, Schone, Radovanovic, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria.

ATALANTA-ROMA

Sabato 15 febbraio ore 20:45

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Pellegrini, Veretout; Perotti, Mkhitaryan, Perez; Dzeko.

UDINESE-HELLAS VERONA

Domenica 16 febbraio ore 12:30

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Probabile formazione Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.



SAMPDORIA-FIORENTINA

Domenica 16 febbraio ore 15:00

Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Linetty, Thorsby, Bertolacci, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

SASSUOLO-PARMA

Domenica 16 febbraio ore 15:00

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traore, Boga; Caputo.

Probabile formazione Parma (4-3-3): Radu; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Kulusevski.

JUVENTUS-BRESCIA

Domenica 16 febbraio ore 15:00

Probabile formazione Juventus: in attesa di Milan-Juventus (Coppa Italia).

Probabile formazione Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Ayé, Balotelli.

CAGLIARI-NAPOLI

Domenica 16 febbraio ore 18:00

Probabile formazione Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Walukiewicz, Nandez, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone.

Probabile formazione Napoli: in attesa di Inter-Napoli (Coppa Italia).

LAZIO-INTER

Domenica 16 febbraio ore 20:45

Probabile formazione Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric; Luiz Felipe; Acerbi; Marusic; Parolo; Leiva; Luis Alberto; Caicedo; Immobile.

Probabile formazione Inter: in attesa di Inter-Napoli (Coppa Italia).

MILAN-TORINO

Lunedì 17 febbraio ore 20:45

Probabile formazione Milan: in attesa di Milan-Juventus (Coppa Italia).

Probabile formazione Torino (3-4-3): Sirigu; Djidji, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer.



