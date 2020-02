Comparazione quote, scommesse e pronostici Serie A: 24° giornata

Cerchi una comparazione delle quote per la Serie A dei principali bookmakers? Vuoi prepararti ad una scommessa seguendo i vari pronostici? Sei nel posto giusto! In questo articolo troverai settimanalmente tutte le informazioni riguardanti la settimana calcistica del campionato di Serie A al fine di creare la schedina perfetta. Andiamo ora a vedere cosa ci riserva il 24° turno:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.20 3.50 3.20 2.00 1.72 1.65 2.10 2.10 3.40 3.30 2.00 1.75 1.62 2.15 2.20 3.45 3.26 2.00 1.75 1.60 2.24

Lecce che dopo la splendida vittoria di Napoli è favorito, con il segno 1 quotato intorno al 2.20. Questo scontro salvezza vede i padroni di casa in vantaggio, ma attenzione alla SPAL che, dopo il cambio in panchina, potrebbe regalare sorprese. Per una giocata meno azzardata consigliamo il segno GOAL, con entrambe le squadre che sono solite subire, in particolar modo gli ospiti.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.83 3.50 4.50 1.95 1.75 1.66 2.10 1.80 3.50 4.33 2.00 1.75 1.70 2.05 1.87 3.50 4.35 1.98 1.77 1.67 2.12

Il Bologna di Mihajlovic è dato quindi favorito con il segno 1 quotato intorno all’1.85. Il sogno di piazzarsi in zona europea è sempre più concreto e, dopo la vittoria sulla Roma allo Stadio Olimpico, il Genoa di Nicola è certamente una ghiotta occasione per fare i tre punti. Per una giocata meno azzardata consigliamo il segno OVER2.5, grazie all’ottimo attacco degli emiliani e alla retroguardia che traballa del Grifone.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.83 4.20 3.75 2.80 1.37 1.42 2.62 1.87 4.00 3.50 2.80 1.40 1.40 2.70 1.89 3.95 3.73 2.80 1.40 1.35 3.03

Partita intrigante, che vale punti importanti per la Champions League, tra Atalanta e Roma. I padroni di casa sono favoriti con il segno 1 quotato intorno all’1.85. L’andamento nelle ultime settimane dei giallorossi è preoccupante e fare risultato a Bergamo è fondamentale per non distaccarsi ulteriormente dal trenino di testa. Per una giocata meno azzardata consigliamo il segno OVER2.5 condiderati gli attacchi delle due squadre.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.62 3.20 2.80 1.65 2.10 1.85 1.85 2.50 3.10 2.85 1.62 2.20 1.90 1.80 2.72 3.10 2.77 1.62 2.20 1.82 1.92

Quote simili per entrambe le squadre. L’Hellas Verona arriva dalla grande vittoria sulla Juventus e quest’anno sta sorprendendo tutti per quanto bene stia andando. Dal canto suo l’Udinese in casa è un avversario ostico che spesso riesce a sorprendere gli avversari. Per una giocata con una buona quota consigliamo il segno GOAL, essendo incerta la giocata fissa tra questi club.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.80 3.20 2.62 1.72 2.00 1.80 1.90 2.70 3.20 2.60 1.72 2.05 1.80 1.91 2.76 3.10 2.73 1.70 2.07 1.75 2.00

Sampdoria e Fiorentina sono squadre che hanno bisogno di allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Dall’arrivo di Ranieri i blucerchiati stanno accumulando punti preziosi e questa Fiorentina non sembra irresistibile. Le quote sulle giocate fisse sono simili, quindi come giocata consigliamo il segno GOAL. Anche un pareggio potrebbe essere una giocata possibile considerando il valore delle due compagini.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.95 3.60 3.75 2.00 1.72 1.61 2.20 2.00 3.40 3.60 2.00 1.75 1.65 2.10 2.02 3.45 3.77 2.04 1.72 1.62 2.20

Derby emiliano veramente incerto per quanto riguarda le quote. Nonostante la squadra di casa stia vivendo un ottimo periodo, il Parma è sicuramente il migliore degli ultimi anni e proverà a ripetere quanto di buono si è visto sin qui. Il Sassuolo resta favorito con il segno 1 quotato intorno al 2.00. Attenzione anche al segno OVER 2.5 che con il Sassuolo è sempre buono da prendere in considerazione.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.18 7.50 15.00 2.62 1.42 2.10 1.65 1.17 7.00 13.00 2.70 1.42 2.05 1.70 1.16 7.40 18.80 2.73 1.42 2.20 1.62

Poco da aggiungere su questa partita: la Juventus quindi è con il segno 1 quotato intorno all’1.18, affrontando in casa una squadra in netta difficoltà come il Brescia. L’ennesimo cambio in panchina per gli ospiti sicuramente rende gli equilibri tattici ancora instabili, ma soprattutto i punti persi con il Verona per i bianconeri lasciano pensare che assisteremo ad una goleada utile per far smorzare le critiche. Consigliamo dunque il segno OVER2.5.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.80 3.80 1.90 2.25 1.57 1.55 2.30 3.90 3.75 1.83 2.25 1.60 1.57 2.25 4.08 3.45 1.94 2.24 1.60 1.53 2.40

Il Napoli è quindi favorito con il segno 2 quotato intorno all’1.85. I partenopei affronteranno un Cagliari che non vince in Serie A da troppo tempo. Tutto lascia pensare che assisteremo ad una partita ricca di goal, con gli attacchi di entrambe le squadre che sanno pungere, ma allo stesso tempo le difese che stanno avendo molte difficoltà. Consigliamo il segno GOAL e l’OVER2.5.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.37 3.50 2.90 2.00 1.72 1.57 2.25 2.35 3.50 2.75 2.10 1.67 1.57 2.25 2.41 3.35 2.97 2.12 1.67 1.53 2.40

Sconteo al vertice tra due squadre che lottano per la vittoria finale del campionato. La Lazio è favorita dal pronostico, con il segno 1 quotato intorno al 2.35, soprattutto per il fattore Stadio. Per l’Inter non sarà semplice fermare la corazzata targata Simone Inzaghi, ma la vittoria nel derby è stata sicuramente una prova di carattere che può iniettare fiducia e certezze. Consigliamo come giocata il segno UNDER 2.5, in quanto ci aspettiamo una partita tirata fino all’ultimo minuto.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.65 3.80 5.25 1.90 1.80 1.80 1.90 1.65 3.80 5.00 1.95 1.80 1.83 1.87 1.65 3.75 5.63 2.00 1.75 1.68 2.10

Il Milan è quindi favorito con il segno 1 quotato intorno all’1.65. Il Torino, esonerato Mazzarri, spera di trovare nuove certezze in Longo e questo non gli regala i favori del pronostico. La pessima stagione dei granata e, nonostante il derby perso, la grande rinascita del Milan ci fanno pensare che alla fine a spuntarla saranno i rossoneri. Consigliamo il segno 1, ma anche l’ipotesi GOAL non è da scartare.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendeza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.